من بين 293 فحصا.. فلامنجو يعلن إصابة 3 لاعبين بـ فيروس كورونا

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إصابة 3 لاعبيه بـ فيروس كورونا، دون تحديد هويتهم.

وأجرى النادي 293 اختبارا بين 30 أبريل و3 مايو لجميع اللاعبين والأطقم الفنية وكذلك أفراد عائلاتهم المقربين.

Comunicado - Testes no futebol https://t.co/mS8gXUw0LJ — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 7, 2020

وجاءت النتائج وفقا لبيان الصادر عن النادي:

1- بين 293 فحصا كانت نتيجة 38 اختبار إيجابية دون وجود أعراض.

2- بين الـ 38 شخصا مصابا، 6 موظفين بالنادي، 2 من شركة خاصة تقدم خدمات للنادي، 25 من أسر اللاعبين والموظفين، و3 لاعبين.

بالنسبة للاعبين المصابين يتم عزلهم في الحجر الصحي ومتابعة حالتهم بشكل يومي.

وسيتم عزل اللاعبين الذي لدى أفراد عائلتهم اختبارات إيجابية مع المراقبة اليومية وإجراء اختبارات جديدة للتأكد من سلبية أو إيجابية نتائجهم.

وكان البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للنادي قد أعلنت إصابته بالفيروس، وشفي منه (طالع التفاصيل).

وتعد البرازيل أكثر الدول اللاتينية تضررا من فيروس كورونا بإصابات تخطت حاجز الـ 100 ألف.

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