تقرير: إنتر ميامي يبدأ مفاوضات أولية لضم باستوري

بدأ نادي إنتر ميامي الأمريكي مفاوضاته الأولية لضم الأرجنتيني خافيير باستوري من صفوف روما الإيطالي.

ووفقا لموقع " footmercato.net" الفرنسي فأن باستوري بدأ مفاوضاته مع النادي الجديد في الدوري الأمريكي والمملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

الأرجنتيني البالغ 30 عاما يمتد تعاقده مع روما حتى صيف 2023.

وقد يوافق روما على التخلص من اللاعب الذي كلف خزائن النادي 24.7 مليون يورو بالإضافة لراتبه الضخم عقب انضمامه من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض باستوري 13 مباراة فقط الموسم الجاري وصنع هدفين.

التقرير واصل أن الانتقال للولايات المتحدة الأمريكية سيكون أفضل للاعب ليكون أقرب من عائلته في الأرجنتين بعدما قضى 11 عاما في أوروبا منذ انتقاله لـ باليرمو.

إنتر ميامي خاض مباراتين فقط في الدوري الأمريكي قبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعرض للخسارة في المباراتين.

ويعد المكسيكي رودولفو بيتزارو لاعب مونتيري السابق ومنتخب المكسيك أشهر لاعب ينضم للفريق.

وارتبط اسم النادي بعدد كبير من نجوم الكرة الأوروبية كان آخرهم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني.

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