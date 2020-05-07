خيمة في الجول – ريتشارد كيز: سأختار صلاح على بيكام.. ويستطيع اللعب لجيل ليفربول الذهبي

قال ريتشارد كيز مقدم الدوري الإنجليزي على شبكة "بي إن سبورتس" وأحد المقدمين التاريخيين لبريميرليج على مدار 40 عاما إنه سيختار محمد صلاح نجم ليفربول على ديفيد بيكام جناح مانشستر يونايتد السابق في فريقه الأفضل بالمسابقة.

وتحدث ريتشارد كيز عبر "خيمة في الجول" على حساب FilGoal.com بـ"إنستجرام" ردا على فريقه الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي: "سأختار صلاح على بيكام".

وواصل "استمرارية صلاح تعطيه الأفضلية".

وأكمل "في وقت من الأوقات رأيت أن ديفيد دي خيا سيصبح أفضل من بيتر شمايكل في حراسة المرمى، منذ 18 شهرا كان يبدو أنه سيصبح أفضل، لكن شمايكل لا يضاهى".

وتابع "البعض يتحدث عن إن جاري نيفيل أفضل ظهير أيمن في الدوري، ليس بالنسبة لي وليس لوقت طويل، زاباليتا وبرانيسلاف إيفانوفيتش أفضل بكثير".

وواصل "قلب الدفاع كنا نمتلك العديد من الأسماء الرائعة، ريو فرديناند أول اسم يخطر ببالي وجون تيري ربما، الأفضل".

وأردف "الظهير الأيسر آشلي كول، الجانب الأيمن".

أما عن وسط الملعب قال ريتشارد كيز: "ديفيد بيكام تواجد لوقت أطول عن محمد صلاح، لكن مو صلاح؟ يمكنني أن أناقش أي أحد لأن أضعه بدلا منه في هذا المركز، وبجواره بول سكولز بالنسبة لي أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "لامبارد وجيرارد، سأختار فرانك لامبارد لأهدافه وعلى الجناح الأيسر، سأختار ريان جيجز لقد لعب طويلا".

وأكمل "الهجوم، سأختار آلان شيرار أولا بالطبع، لكن هناك مهاجمين آخرين مثلا تيري هنري لكنني اخترت جيجز، لدينا أسماء رائعة، روبي فاولر مثلا، مايكل أوين وجيانفرانكو زولا ودينيس بيركامب وهناك لاعب كنت متشوقا بالنسبة له وأعتقد وقتها غيرنا قدراتنا".

وأوضح "رود خوليت حينما لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تلك في نهايات مسيرته، لكن رغم ذلك قدم أداء رائعا، وزولا كان في الـ29 من عمره وغيرهم، واين روني كان لدينا عدد كبير من المهاجمين، ربما نسينا بعض الأسماء".

وبسؤاله عن عدم اختياره لروني رغم كونه الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد أجاب "لما لا نتحدث عن روني؟ نسينا لم يكن يجب أن أنساه إنه رائع ليس هدافا لكنه سجل أهدافا أكثر من الجميع، الرغبة والعزيمة والتركيز، كان يفعل العديد من الأشياء التي لا يجب عليه فعلها لكنه بشر مثلنا".

وجاء تشكيل ريتشارد كيز كالتالي:

بيتر شمايكل

برانيسلاف إيفانوفيتش أو بابلو زاباليتا– ريو فرديناند – جون تيري – آشلي كول

محمد صلاح– بول سكولز– فرانك لامبارد– ريان جيجز

آلان شيرار– رود خولييت أو جيانفرانكو زولا

أفضل أجيال ليفربول

أما عن أفضل جيل في تاريخ ليفربول فاختار ريتشاردز كيز جيل الثمانينيات وقال: "كانت لديهم استمرارية كبيرة للغاية".

وعن من ينضم من الجيل الحالي لذلك الجيل أجاب "سأختار محمد صلاح".

وبرر اختياره "سام لي كان رائعا لكن صلاح أفضل وسجله التهديفي أفضل بكثير".

وبسؤاله لماذا لم يختر ستيفن جيرارد كذلك علق "جيل الثمانينيات كان به الكثير من لاعبي الوسط المميزين فلا يحتاجون لجيرارد".

صلاح وريال مدريد

وبسؤاله عن المقارنات المنعقدة بين ليفربول الحالي وجيل مانشستر يونايتد الفائز بالثلاثية عام 1999 علق "سأختار جيل يونايتد".

وبرر ريتشارد كيز حديثه "ليفربول الحالي قوي جدا ولكنه يحتاج للاستمرارية والفوز بالكثير من البطولات لتتم عقد المقارنة، جيل يونايتد فاز بعدة ألقاب للدوري".

وأضاف "السؤال هو هل ليفربول يستطيع الحفاظ على نجومه مثل صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو؟".

وأكمل "لو جاء ريال مدريد لصلاح لو كنت مكانه سأوافق، كريستيانو رونالدو ترك يونايتد وهو أفضل فريق في العالم لينضم إلى ريال مدريد ويبحث عن تحديات أخرى".

اللاعبون المصريون

وعن تجارب اللاعبين المصريين في إنجلترا قال ريتشارد كيز: "أوجدوا لنا المزيد من محمد صلاح، لسنوات عديدة أريد منكم أن تجدوا لنا مثله، لسنوات عديدة أظل أشرح اسمه لزملائي".

وأضاف "ميدو يا له من شخصية، شخص جيد للغاية، عملت معه لسنوات هنا، وشاهدته وهو لاعب مع توتنام ثم وست هام، لديه شخصيته الخاصة".

وأتم ضاحكا "أفتقده كثيرا، ميدو الكبير".

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