فوت 20 – بطل مصر في ألتيميت يشرح كيف تصبح لاعبا محترفا وتتغلب على عيوب اللعبة

كيف يمكنك أن تصبح لاعبا محترفا وتشارك في بطولات فيفا ألتيميت تيم 20؟ كيف تتغلب على مساوئ اللعبة؟

رامي سعد بطل مصر في فيفا ألتيميت تيم والمصنف الأول عليها ولاعب نادي النصر الإماراتي والمشارك الدائم في بطولات فيفا الكُبرى يشرح كل ذلك في حواره لـFilGoal.com.

كيف تكون لاعبا محترفا؟

إذا كنت لاعبا عاديا فلديك 5 خطوات.

الخطوة الأولى

فيجب أن تمتلك جواز سفر من الجنسيات التي تختارها شركة EA Sports للمشاركة في التصفيات. في كل نسخة من اللعبة تقوم الشكركة المنتجة للعبة بنشر قائمة الدول التي يحق للاعبيها خوض التصفيات.

الخطوة الثانية

تلعب مباريات Ultimate team

الخطوة الثالثة

خوض مباريات FUT Champions وتحقيق 27 انتصارا.

أنت تحتاج لتحقيق 27 فوزا في أي أسبوع لتكون FUT verified..

الخطوة الرابعة

بعد تحقيق 27 انتصارا، تحصل على FUT Verified وتكون معتمدا للمشاركة في أي تصفيات خاصة بالـLife Events التي تنظمها الشركة.

وتعلن الشركة عن هذه الفعاليات قبل بداية اللعبة وتعلن مواعيدها.

الخطوة الخامسة

تفوز بالتصفيات لتشارك في البطول.

لكن هذا لن يكفي لتكون لاعبا محترفا.

يتطلب منك التعاقد مع ناد تلعب باسمه، وتقدم بث مباشر للمباريات التي تلعبها لزيادة قاعدتك الجماهيرية.

هناك العديد من المشاركين في بطولات الفيفا لكن ليس لهم جماهيرية.

لكن أغلب ما يحدث حين تشارك في البطولات هو تلقى العروض من أندية وبمجرد الموافقة على شروط العقد تصبحا لاعبا في صفوفها.

واللاعب يكون له حقوق وعليه متطلبات ينفذها. الأمر أشبه بعلاقة لاعب كرة القدم مع ناديه.

كيف تبث المباريات مع ضعف جودة الإنترنت؟

ألعب من خط إنترنت منزلي، وأبث المباراة مباشرة من خط الهاتف المحمول.

هل الأفضل لعب كأس العالم بفريقك في ultimate team أم منتخبات؟

بالطبع بالطبع اللعب بفريق ultimate.

فالفكرة إنك تلعب بفريق مثالي في كل شيء. هذه فكرة ultimate team من الأساس.

تلعب بالأفضل في كل مركز بالنسبة لك وتختار فريقا خارقا.

أما اللعب بالمنتخبات، فيوجد به ثغرات في بعض المراكز.

ما رأيك فيما يقال حول "الاسكريبت" وأن اللعبة تحدد هوية الفائز مسبقا؟

لست مقتنعا بهذه الفكرة. لكن في بعض الأحيان وانت متفوق بهدف دون رد في أخر 10 دقائق، من الممكن أن يكون ضغط الخصم أقوى فلا تستطيع أن تتقدم بالكرة للأمام

ما رأيك في عيوب اللعبة؟

عليك وعليه لكن الفكرة إنك تتغلب عليها.

مثل: (ترقيصة مربع إكس) حين ترغب في أن تدخل للعمق لكي تضع اللاعب الذي يجري بجوارك في ظهرك، لكي تتغلب عليه عليك أن تتوقع أنه سيقوم بهذه الحركة في الوقت المحدد لتتصدى لها.

الكوينز؟

لا توجد طريقة معينة للفوز بها.

لن نتحدث عن شراء نقاط فيفا (فيفا بيونتس) طالما لن تحصل على مقابل من اللعبة.

للحصول على الكوينز يجب أن تلعب squads battels وdivision rivals قدر المستطاع لكي تحصل على حزم Packs وأيضا القيام بالمهام الشهرية.

وإذا كان مستواك جيدا فمن الممكن أن تلعب Draft. لكن يجب أن تكون واثقا من الفوز بها بنسبة لا تقل عن 60-70% لكي تلعبها حتى لا تخسر 15 ألف كوين.

ما علي تجنبه في الالتيميت؟

لكن النصحية التي أقدمها للاعبين، هي ألا يقومون بعمل تحدي بناء التشكيلات SBC حتى لا تخسر أموالك وتتجمد في لاعبين.

على سبيل المثال إذا قمت بعمل تحدي بناء تشكيلة بـ200 ألف كوين، فلن تحصل عليهم مجددا.

كيف أتغلب على سوء الدفاع؟

أن تتحرك باللاعب الذي عليه الإشارة كثيرا، والأفضل في الحالة الدفاعية هو أن تتحرك بالـ(رايت أنالوج)

أيضا تحرص على أن يكون كل لاعب في المربع الخاص به وألا يخرج عن نطاق تغطيته.

لنضرب مثالا بلاعب الارتكاز. عليك أن تتحرك به في المربع الخاص به حتى لا يتغير تمركز باقي اللاعبين لأن النسخة الحالية قائمة على أن يقوم اللاعبين بالتغطية خلف بعضهم البعض فإذا قمت بتحريك وخرج عن مركزه، فإن لاعب أخر سيذهب للتغطية خلفه وهكذا حتى ينكشف كل الملعب وتظهر مساحات يستغلها الخصم.

أكثر شيء استغله؟

لعب FUT Champions قدر المستطاع وDivision rivals لأن جوائزهم كبيرة.

الخطة المفضلة؟

4-2-3-1. خطة متوازنة. قد تكون فقيرة هجومية لكن بمقارنتها مع الخطط الأخرى ستكون الأفضل ومع حفظ تحركات اللاعبين تستطيع التغلب على الفقر الهجومي.

أيضا 4-4-2 لكن المشكلة هي تقدم خط الوسط مما يعرضك لمواقف دفاعية صعبة ومما يسمح لمهاجمي الخصم استلام الكرة في المساحة بين خط الوسط والدفاع وهو ما يجعل المدافعين في موقف 1 ضد 1.

التعليمات أو Instructions؟ أجعل كل لاعبي الفريق balanced ومع جعل لاعب ارتكاز يبقى في الخلف أثناء الهجوم stay back while attacking.

لكن على كل شخص اللعب بالأسلوب الأنسب له.

كيفية الدفاع والهجوم؟ أهم شيء هو الهدوء وعدم التسرع، وتذكر أنك تلعب كرة قدم حقيقة وليس لعبة مثل الماضي، فيجب أن تقوم بالتحضير في وسط ملعبك حتى تنتظر ماذا سيفعل الخصم ما يمسى بـ "جس النبض" وهذا مهم للغاية لأن في أي لعبة إلكترونية يكون العامل الأهم هو توقع ما سيفعله الخصم.

ودائما ما يخلط اللاعبون بين التحضير في وسط الملعب والتمرير للخلف. في التحضير لا تحتفظ بالكرة للاحتفاظ بها لأن هذا قد يجعل الخصم يضغط عليك فتخسر الكرة في مناطق خطيرة وتنتهي بهدف في مرماك، وإنما احتفظ بها حتى تعرف كيف يتحرك دفاع الخصم ومن خلال تمريراتك تستطيع القيام بهجمة سليمة.

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