هدف لا ينسى - خالد قمر يباغت الزمالك من لا شيء

ظن لاعبو الزمالك أن فرصة اتحاد الشرطة انتهت بعدما حاول محمد محسن أبو جريشة ترويض الكرة لكنها ذهبت إلى عبد الواحد السيد، لكن فجأة، انشقت الأرض وانقض خالد قمر على الكرة مسجلا هدفا من لا شيء.

هدف لا ينسى - الحلقة 14

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14 يونيو 2014.. الزمالك واتحاد الشرطة

كانت مباراة مثيرة للغاية رغم إقامتها عصرا ودون حضور الجمهور في ملعب 30 يونيو. اتحاد الشرطة، الذي يقدم موسما رائعا مع خالد القماش بادر الزمالك بهدف مبكر لأحمد دويدار لكن استطاع رجال أحمد حسام "ميدو" الرد عن طريق مؤمن زكريا ومحمود فتح الله لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

لكن خالد قمر، أحد نجوم ذلك الموسم ووصيف ترتيب الهدافين خلف جون أنتوي برصيد 10 أهداف مقابل 11 للأخير، أبى إلا أن يحاول تعطيل الزمالك في مشواره نحو التأهل للدورة الرباعية الحاسمة على لقب الدوري.

وفي الدقيقة 49 ومع محاولات الفريق الأزرق إدراك التعادل، أرسل رضا العزب تمريرة داخل منطقة جزاء الزمالك ذهبت بعدها الكرة صوب عبد الواحد السيد وظن كل من في الملعب أن هجمة الشرطة انتهت.

لكن أصر خالد قمر على المحاولة إلى آخر رمق وانقض ليقطع الكرة من عبد الواحد وخط المرمى على بعد ملليمترات قليلة، قبل أن يسدد سريعا من الزاوية الصعبة مسجلا هدف التعادل.

يروي خالد قمر لـFilGoal.com:"أنا دائما محظوظ أمام الأهلي والزمالك".

هذه حقيقة، فاللاعب البالغ عمره 32 عاما سجل في شباك الزمالك 3 مرات ونال من مرمى الأهلي 4 مرات.

وأضاف قمر "لكن في هذا الهدف كنت موفقا جدا. أتدرب كثيرا على التسديد من الزوايا الصعبة، حتى هذه اللحظة وأنا لاعب في الاتحاد".

وأتم "ذلك الهدف من أفضل ما سجلت في حياتي".

في ظل محاولات الزمالك المستمرة والنتيجة 2-2، فضل القماش تجديد دماء فريقه فأخرج قمر وأدخل سعيد مراد في الدقيقة 80.

لكن المباراة المثيرة لم تكن باحت بكل أسرارها بعد، استعاد فتح الله زمام الأمور بضربة رأس ثم سجل مصطفى فتحي هدفا قاتلا قبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات.

ولم يكف هدف محمد ماجد "أونوش" كافيا لتعطيل القافلة البيضاء لينتهي اللقاء الجميل بنتيجة 4-3.

قدرات خالد قمر التهديفية عجلت بانتقاله بعد أيام إلى الفارس الأبيض، ارتدى شعار الزمالك وتوج معه بلقب الدوري في الموسم التالي.

كان الهدف هو الثاني لقمر في شباك الزمالك مع اتحاد الشرطة، الهدف الثالث كان بقميص الاتحاد.

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