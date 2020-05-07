تقرير: برشلونة يسعى لتأمين خدمات موهبة ساو باولو

الخميس، 07 مايو 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

جوستافو مايا - ساو باولو

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإنهاء عملية انضمام جوستافو مايا لاعب ساو باولو البرازيلي.

ووفقا لشبكة "UOL" البرازيلية فأن النادي الكتالوني سيلتقوا مع ممثلي المهاجم الشاب لتقديم عرضا لضمه.

ويريد برشلونة ضم المهاجم البالغ 19 عاما مقابل 3.5 مليون يورو، بعدما دفعوا مليون يورو للاعب لضمان أولوية النادي في ضمه في ظل اهتمام أتليتكو مدريد وليفربول.

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وإذا لم يتفق الطرفان قبل 30 يونيو المقبل يصبح المبلغ المدفوع من حق النادي البرازيلي، ويحق له التفاوض مع أي ناد آخر.

وحال إتمام الصفقة يستطيع اللاعب حينها اللعب بقميص البلاوجرانا بنهاية أغسطس أو سبتمبر المقبل إن تمت الصفقة.

ومنح النادي البرازيلي ممثلي اللاعب الفرصة للتفاوض مع مسؤولي برشلونة.

مايا سجل 3 أهداف في 7 مباريات بكأس ساو باولو للشباب.

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