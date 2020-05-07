أسامة نبيه: سجلت في الزمالك مع الترسانة.. فرصة "مينفعش قلبك ميطاوعكش فيها"

الخميس، 07 مايو 2020 - 18:30

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

تحدث أسامة نبيه نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن كواليس مشاركته مع الترسانة ضد الزمالك في وقت سابق.

وقال أسامة نبيه: "لعبت مع الترسانة ضد الزمالك وسجلت في شباك الأخير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "المباراة كانت في كأس مصر والزمالك ودع المسابقة وقتها أمام الترسانة".

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وواصل مسترجعا تصريحاته السابقة بخصوص "قلبي لم يطاوعني على التسجيل أمام الزمالك بقميص المحلة"، قائلا:"تلك الفرصة كان من الصعب إهدارها. مينفعش قلبك ميطاوعكش فيها. لا يمكن إهدارها".

وتابع "زنجا -وائل زنجا حارس الزمالك وقتها- أخطأ بشكل كبير في الهدف. خرج من مرماه ولم يمسك بالكرة ووقعت أمامي".

وأجاب أسامة نبيه على سؤال (هل عاتبت زنجا بسبب الهدف؟) قائلا: "لم أعاتبه بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت قد رحلت عن الزمالك بالفعل بشكل نهائي. رحيل بلا رجعة مثلما يقولون".

وأتم "كنت مصابا وخضعت لعملية جراحية وبعدها فضلت الاستمرار في القاهرة فانتقلت لـ الترسانة".

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