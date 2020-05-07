أسامة نبيه: سجلت في الزمالك مع الترسانة.. فرصة "مينفعش قلبك ميطاوعكش فيها"

تحدث أسامة نبيه نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن كواليس مشاركته مع الترسانة ضد الزمالك في وقت سابق.

وقال أسامة نبيه: "لعبت مع الترسانة ضد الزمالك وسجلت في شباك الأخير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "المباراة كانت في كأس مصر والزمالك ودع المسابقة وقتها أمام الترسانة".

وواصل مسترجعا تصريحاته السابقة بخصوص "قلبي لم يطاوعني على التسجيل أمام الزمالك بقميص المحلة"، قائلا:"تلك الفرصة كان من الصعب إهدارها. مينفعش قلبك ميطاوعكش فيها. لا يمكن إهدارها".

وتابع "زنجا -وائل زنجا حارس الزمالك وقتها- أخطأ بشكل كبير في الهدف. خرج من مرماه ولم يمسك بالكرة ووقعت أمامي".

وأجاب أسامة نبيه على سؤال (هل عاتبت زنجا بسبب الهدف؟) قائلا: "لم أعاتبه بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت قد رحلت عن الزمالك بالفعل بشكل نهائي. رحيل بلا رجعة مثلما يقولون".

وأتم "كنت مصابا وخضعت لعملية جراحية وبعدها فضلت الاستمرار في القاهرة فانتقلت لـ الترسانة".

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