صن: الاتحاد الإنجليزي سيعرقل فكرة إلغاء الهبوط في البريميرليج

يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للتحرك لعرقلة رغبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في استئناف الموسم الجاري مع إلغاء الهبوط. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في استئناف الموسم لكن بدون وجود خطر الهبوط، لكن على الجانب الآخر ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية هدد باللجوء للقانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريج كلارك ومدراء الاتحاد الإنجليزي لديهم الحق في طلب تطبيق بند الصعود والهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى في حالة إذا ما قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التصويت لاتخاذ القرار، فهناك قاعدة منذ عام 1991 تمنح الاتحاد الإنجليزي قوة مماثلة لطلب الصعود والهبوط.

ويتم اعتبار الاتحاد الإنجليزي وفقا لقواعد رابطة الدوري كـ"شريك خاص"، وتشير الوثائق إلى أنه في حالة تغيير القواعد فيجب أن تكون فعالة فقط في حالة إذا ما حصل على إذن كتابي من الشريك الخاص وبدونه لا يمكن أن تكون القاعدة سارية.

وبناء على تلك القاعدة فإنه من ضمن القواعد هي نقطة الصعود والهبوط للدوري الممتاز وفي حالة تغييرها يجب اللجوء للحصول على موافقة الشريك الخاص، وهو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

"حرب أهلية" ما وصفتها الصحف الإنجليزية بسبب رفض أندية وست هام يونايتد وبرايتون وبورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي وواتفورد مقترح عودة الدوري على ملاعب محايدة، بل وأقنعت ناديين آخرين لتكون جميعا لوبي رافض للقرار الذي يتطلب موافقة 14 من أصل 20 ناديا من الرابطة لتمريره.

كما هدد ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية التي تدير الدوريات الدنيا في إنجلترا باللجوء للقضاء حال تم إلغاء الهبوط.

وتحدث ريتشارد بيفان رئيس اتحاد مدراء الدوري مع شبكة "بي بي سي" وقال إنه في حالة عدم الموافقة على مقترح اللعب في ملاعب محايدة فقد يتم إلغاء الدوري.

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا سيعلن يوم الأحد ما وُصف بـ"خارطة الطريق" إعلاميا، كما أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجتمع يوم الإثنين لمناقشة استئناف الدوري والتصويت على إمكانية اللعب على ملاعب محايدة.

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