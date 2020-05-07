فليتشر يحكي عن: أسابيع بلا قواعد في تدريبات يونايتد أغضبته وطورت كثيرا من قدراته

تحدث دارين فليتشر نجم وسط مانشستر يونايتد السابق عن دور والتر سميث مساعد سير أليكس فيرجسون السابق في مانشستر يونايتد في تطوير قدرات كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق، وكيف ساهم في تسجيل النجم البرتغالي لمزيد من الأهداف في بداية مسيرته، وذلك عبر بودكاست The Lockdown Tactics.

وحكى فليتشر القصة قائلا: "رونالدو مر بوقت صعب في غرفة الملابس والتدريبات معنا".

وواصل "كانت هناك بعض الأوقات التي يحتفظ خلالها بالكرة كثيرا وقراراته لم تكن حاضرة، مر بوقت صعب، وقيلت له بعض الكلمات الواقعية الصعبة".

وأكمل "كان يتعامل مع كل ذلك، شخصيته كانت كبيرة وقوية من البداية، النمو الكبير في السنوات القليلة من تدريبات خاصة وأخرى في صالة الجيم، أصبح وحشا محترفا، ولا يوجد شك أن بيئة مانشستر يونايتد ساعدته على ذلك".

وتابع "والتر سميث مساعد سير أليكس فيرجسون في ذلك الوقت، قرر أن نخوض التدريب لكن بدون احتساب أخطاء أو حكم، وعلمنا أن ذلك خصيصا كان من أجل رونالدو".

واسترسل "اللاعبون كانوا يطيرون في أقدام بعضهم البعض ويقفزون في بعضهم البعض، رونالدو كان يتم ركله كثيرا".

وأردف "قبل تلك القاعدة لم يكن يمكنك أن تحصل على خطأ بسبب تدخل خفيف لكن يجب أن يكون التدخل قويا، كان يرسم لنفسه اللحظة المناسبة ويسقط أرضا ويحصل على خطأ ويضحك ويحصل على الكرة".

وتابع "قرر والتر أن يلغي احتساب الأخطاء في التدريبات، وخلال أسبوعين كان رونالدو يُطرح أرضا طيلة الوقت، وكان يتساءل من هذا الاسكتلندي؟ ما الذي يحدث؟".

والتر سميث قضى فترة قصيرة للغاية كمساعد لسير أليكس فيرجسون في بدايات رونالدو مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتولى تدريب منتخب اسكتلندا في عام 2004.

وتابع فليتشر "عادة في يونايتد يركلك ويعترضك اللاعبون، لكن إن علموا أنه لا توجد قواعد في التدريبات، فالأمر يصبح فوضوي".

وأردف "بكل صدق الأمر مذهل كيف بدأ رونالدو في تحريك الكرة والركض لأنه كان يعلم أنه سيتم ركله دون احتساب خطأ، لم يكن مجديا أن يقف على الكرة أو يحتفظ بها كثيرا".

وواصل "حينما بدأ بتسجيل المزيد من الأهداف أصبح يستعمل مهاراته من أجل ذلك الأمر، أعتقد أن الأمر يبدو بسيطا، لكنني أرى أنه في وجود والتر سميث خلال النصف الثاني من الموسم قطع رونالدو شوطا كبيرا، لا تفهموني خطأ، لأن رونالدو نفسه تطور كثيرا بشكل شخصي، لكن سميث له دور أيضا".

وأتم "لكنني أتذكر جيدا تلك الأسابيع التي أغضبت رونالدو في التدريبات، لكنه تقبل ذلك سريعا وفجأة بدأ يلعب بلمسة أو اثنين ويمرر ويتحرك ببراعة بدون الكرة وبدأ في تسجيل مزيد من الأهداف".

رونالدو لعب لمانشستر يونايتد في الفترة من 2003 وحتى 2009، وتوج مع الفريق بـ3 بطولات دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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