أخيرا ستمتلئ خانة المباريات.. طالع مواعيد مواجهات الدوري الألماني المرتقبة

قُبلة حياة تلقاها عشاق كرة القدم بالإعلان عن استئناف الدوري الألماني يوم 16 مايو المقبل.

فبعد 8 أسابيع من أخبار يغلب عليها الطابع الصحي أكثر من الرياضي، سنعود للتغطية المحببة إلى قلوبنا: كرة القدم.

السبت 16 مايو، موعد عودة الدوري الألماني المنتظر، إذ ستقام فيه منافسات الجولة 26 التي تستكمل في يومي الأحد والإثنين التاليين.

جدول مباريات الجولة 26 للدوري الألماني:

السبت:

بوروسيا دورتموند – شالكه

لايبزج – فرايبورج

هوفنهايم – هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف – بادربورن

أوجسبورج – فولفسبورج

فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادبخ

الأحد:

كولن – ماينتس

يونيون برلين – بايرن ميونيخ

الإثنين:

فيردر بريمن – باير ليفركوزن

زعامة بافارية

عندما تجمّد النشاط بفعل فيروس كورونا، كان بايرن متربعا على الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مُطارده بوروسيا دورتموند.

فيما يزاحم لايبزج ثنائي القمة بتواجده في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الصراع على المقاعد الأوروبية ناري بدوره، إذ يمتلك مونشنجلادبخ الرابع 49 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفركوزن الخامس.

أما ثلاثي المؤخرة فيتمثل في دوسلدورف (22 نقطة)، وبريمن (18 نقطة)، وبادربون (16 نقطة).

وتنص لوائح الدوري الألماني على هبوط الفريقين صاحبي المركزين 17، و18، فيما يلعب صاحب المركز 16 مباراة ملحق أمام ثالث القسم الثاني.

اكتساح ليفاندوفسكي

كعادته، يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي قائمة الهدافين برصيد 25 هدفا.

لكن مهاجم دورتموند السابق سيحظى بمنافسة غير بعيدة من الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزج صاحب الـ 21 هدفا.

بينما يحل الإنجليزي جادون سانشو جناح دورتموند ثالثا برصيد 14 هدفا.

ليفاندوفسكي لا يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني فحسب، وإنما يصارع بقوة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 50 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن تشيرو إيموبيلي المتصدر.

دقة مولر

السيطرة البافارية امتدت لصناعة الأهداف أيضا، إذ صنع توماس مولر 16 هدفا لزملائه هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

كما يظهر اسم سانشو في لائحة أبرز الممرين الحاسمين برصيد 15 هدفا.

الدوري الألماني توقف يوم 13 مارس، قبل أن تعود الأندية للتدريبات يوم 6 أبريل.

ويخضع اللاعبون لفحص فيروس كورونا مرة أسبوعيًا على الأقل، فيما لن يسمح بتواجد أكثر من 322 فردًا داخل كل ملعب، والعدد يشمل اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والتحكيمية والإعلامية.

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