رسميا – تحديد يوم 16 مايو لاستئناف الدوري الألماني

الخميس، 07 مايو 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

الدوري الألماني

حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم 16 مايو الجاري موعدا لاستئناف بطولة الدوري الألماني مرة أخرى بشكل رسمي.

وعقد كريستيان سيفيرت المدير التنفيذي للدوري الألماني، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس في مقر الاتحاد الألماني.

وأعلن سيفيرت خلال المؤتمر، عن تحديد يوم 16 مايو موعدا لاستئناف بطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، إذ ستقام مباريات الجولة الـ26 على ثلاثة أيام. 16 و17 و18 مايو.

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وسيختتم الدوري الالماني يوم 28 يونيو المقبل حسب الموعد الجديد المعلن.

المدير التنفيذي أعلن أيضا أن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة بدون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات التي ستتبع لعدم تفشي فيروس كورونا.

وبذلك تكون ألمانيا هي أول دولة أوروبية تعيد كرة القدم مجددا بشكل رسمي.

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت رضاها بمتابعة لعب كرة القدم وفقا لشروط صارمة بعد تسهيل الإغلاق.

وتعد ألمانيا واحدة من أنجح دول قارة أوروبا فيما يخص السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخفيض معدل الحالات الجديدة لأقل من 1000 حالة يوميا لخامس يوم على التوالي.

رابطة الكرة الألمانية للمحترفين أعلنت خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس. وذلك في وقت سبق اجتماع الحكومة.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعبون في معسكرات تدريبية منفصلة على شكل حجر صحي مع عزل طاقم النادي بالكامل في ملاعب تدريبات النادي بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم لتقليل مخاطر نقل العدوى لمدة أسبوع أو أكثر.

قبل توقف مسابقة الدوري الألماني، كان بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما ريد بول لايبزيج صاحب الـ50 نقطة في المركز الثالث، ثم بروسيا مونشنجلادبخ رابعا برصيد 49 نقطة.

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