أول حالة في دوري جنوب إفريقيا.. إصابة لاعب أورلاندو بايرتس بفيروس كورونا

الخميس، 07 مايو 2020 - 14:33

كتب : محمد عبد العظيم

بين موتشواري لاعب أورلاندو بايرتس

أعلن نادي اورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إصابة لاعب وسط الفريق بين موتشواري بفيروس كورونا.

ونشر نادي أورلاندو بايرتس بيانا رسميا، كشف فيه إصابة موتشواري بفيروس كورونا، ليكون هو أول لاعب من الدوري الجنوب إفريقي يصاب بالفيروس.

النادي أكد ان اللاعب شعر ببعض الإعياء الاسبوع الماضي ليخضع لفحص كورونا وتتأكد إيجابية العينة التي خضع لها وسوف يخضع اللاعب للحجر الصحي في منزله لمدة 14 يوما.

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وكان الدوري الجنوب إفريقي قد تم تأجيله في مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس ولم تعلن رابطة الدوري حتى الآن مستقبل المسابقة.

يذكر أن العديد من الدول الإفريقية، قررت إلغاء الموسم الجاري لديها مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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أورلاندو بايرتس بين موتشواري
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