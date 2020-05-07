تيليجراف: لا بصق لا احتفالات لا تبادل أقمصة.. إجراءات صارمة لاستئناف الدوري الإنجليزي

الخميس، 07 مايو 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

أوباميانج - لاكازيت - الدوري الإنجليزي - أرسنال

اقتربت كرة القدم من العودة إلى الحياء، بعد دخولها في غيبوبة إجبارية طوال الأسابيع الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكنها على الأرجح لن تكون عادية أبدا عند استئنافها، بل سيفرض الوضع الصحي العالمي إجراءات احترازية صارمة، للسماح بممارسة كرة القدم، أهمها بالطبع غياب الجماهير عن المدرجات.

لكن صحيفة "تيليجراف" البريطانية تحدثت عن اتجاه أكثر صرامة، للحد من تفشي الوباء في مباريات الدوري الإنجليزي.

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تيليجراف ذكرت في تقرير لها، أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس منع: الاحتفال الجماعي بالأهداف، وتبادل الأقمصة بعد المباريات، والبصق.

3 مشاهد اعتادت عليها أعيننا عند مشاهدة كرة القدم لسنوات طويلة، لكنها قد تُمنع حفاظا على سلامة اللاعبين.

هذه الإجراءات ستُناقَش الإثنين المقبل في اجتماع رابطة الأندية، والذي سيشهد أيضا التطرق إلى عدة إجراءات محتملة أخرى مثل إقامة المباريات في ملاعب محايدة، وتقليص دقائق المباريات، وزيادة عدد التغييرات.

وأشارت تيليجراف إلى أن الإجراءات الثلاثة المُقترحة، ستستمر لنهاية الموسم حال تطبيقها، بل قد تمتد إلى الموسم الجديد أيضا.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مُطارده مانشستر سيتي.

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