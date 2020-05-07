في الدرجة الثانية - نادي بني سويف يكرم محروس بـ "درع الرجولة"

الخميس، 07 مايو 2020 - 01:07

كتب : رضا السنباطي

محروس محمود - لاعب بني سويف

كرًم نادي بني سويف لاعبه محروس محمود بـ "درع الرجولة".

لا يكتفي محروس محمود مدافع بني سويف بمهارته الرياضية، وفي شهر رمضان الكريم، يجد محروس فرصة لصناعة حلوى لا يستغنى المصريون عنها بعد الصيام، الكنافة والقطايف، وهو أيضا بطل ملاكمة سابق، وعامل بناء (طالع قصته من هنا).

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي بني سويف صرّح لـ FilGoal.com: "كرمنا محروس محمود مدافع الفريق بدرع الرجولة، تواجدي في التكريم هو تمثيل لكل أعضاء مجلس الإدارة".

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وتابع "فوجئت بعمل اللاعب رغم توقف النشاط الرياضي، كنا نعلم بأن محروس عامل بناء، ولكن العمل متوقف لذلك قرر العمل بفرن قطايف وكنافة".

وأضاف "اُستقبلت بطريقة جيدة بالرغم من قلة الموارد لكنهم أصروا على أن أفطر معهم، لذلك قمت بتقبيل رأسه أمام الجميع لأنه قدوة لكل الشباب".

وأردف "ذكرت لمحروس أنني أتمني بأن يحظي نجلي بالاجتهاد مثله فهو قدوة لكل شباب مصر، ولديه شقيق يبلغ 18 عاما يشارك مع نادي ديروط ويعمل في معصرة قصب وهو حسام".

فيما قال اللاعب لـ FilGoal.com: "فخور بتكريمي من عضو مجلس الإدارة محمد عبداللطيف، جاء إلى منزلي رغم الصيام وأعتبر هذا أكبر تكريم لي".

وأتم "يكفي ذهابه لبيتي رغم الصيام حتي لو جاء بدون درع، وأشكره وكل أعضاء مجلس الإدارة".

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في الدرجة الثانية محروس محمود
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