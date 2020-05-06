في الدرجة الثالثة – محمود حسين 3 في 1.. مهندس وحكم ولاعب

بعيدا عن الأضواء في الدوري الممتاز هناك قصص قوية لكفاح اللاعبين في الدرجات الأخرى خاصة في ظل انخفاض العائد المادي من الأندية.

والآن سنلقي الضوء على قصة كفاح لمحمود حسين لاعب مركز شباب بيا بالدرجة الثالثة الذي يقوم بثلاث وظائف في آن واحد.

مهندس مدني وحكم ولاعب كرة قدم.

وحكى محمود حسين قصته لـFilGoal.com قائلا: "بدأت مسيرتي كلاعب كرة قدم في مركز شباب ببا بعمر الـ16 وتم تصعيدي للفريق الأول واستمريت معه لثلاثة مواسم ثم انتقلت إلى نادي بني سويف لموسمين".

وأضاف "في ذلك الوقت كنت أدرس في كلية الهندسة جامعة حلون وفي البداية كان تفضيلي للمشاركة واللعب بشكل أساسي مع النادي وإن كان لدي محاضرة هامة أسافر من بني سويف لحلون وأعود سريعا".

وأكمل "في البداية كنت مستقرا وانتقلت بعد ذلك لنادي الوليدية لموسم ونصف وكانت فترة جيدة ثم عدت لمركز شباب ببا في الدرجة الثالثة لستة أشهر".

ولكن بعد ذلك قرر محمود حسين الابتعاد عن كرة القدم مؤقتا.

وأوضح السبب "بسبب السنة النهائية في الكلية ابتعدت عن اللعب للتركيز على الدراسة والنجاح".

وأردف "بعد نجاحي انتقلت لنادي ناصر الفكرية ولعبنا في دور الـ32 بكأس مصر وواجهنا الإسماعيلي وكنت أرتدي القميص رقم 14 ورقم الهزيمة 4-0 لكنني ظهرت بشكل جيد".

وتابع محمود حسين "كنت من هدافي الفريق وفي الموسم شاركت معهم لستة أشهر قبل العودة مرة أخرى لمركز شباب ببا".

مجال التحكيم

وعن كيف بدأ التحكيم ولماذا انتقل له قال: "علاقتي بالتحكيم بدأت في عمر الـ19 لأنني أحب ذلك المجال، وبدأت درجة ثالثة في 2012 ثم درجة ثانية في 2014 ثم في 2018 درجة أولى".

وواصل "كنت حكم ساحة لمباراة إنبي والترسانة في كأس مصر في دور الـ32، وحكم رابع في لقاء الجونة ووادي دجلة في الدوري الممتاز".

وأردف "أوازي بين التحكيم وعملي كلاعب بوجود اتفاق مع النادي بالسماح لي بتركي لإدارة المباريات لأنها فرصة جيدة لي خاصة إن كانت درجة ثانية أو دوري ممتاز".

وأكمل محمود حسين "أحلم أن أكون حكما دوليا لأدير مباراة في كأس العالم".

مجال الهندسة

وبالانتقال للحديث عن كونه مهندس مدني علق "منذ تخرجي في عام 2016 التحقت بالعمل في أحد الشركات الخاصة فأنا مهندس تنفيذ مواقع".

وواصل "إن كنت مرتبطا بمباراة فأقوم بالعمل بمكان قريب من النادي".

وأتم محمود حسين "لقد اجتهدت للتخرج من كلية الهندسة لأنها مستقبلي وكان من الممكن أن ألعب في الدرجة الثانية لكنني فضلت عدم تعطيل دراستي وحبي للتحكيم ففضلت اللعب في الدرجة الثالثة".

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