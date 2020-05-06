اختفوا في ظروف غامضة - أحمد جلال.. بطل أزمة الإسماعيلي الذي ترك الأهلي بحثا عن فرصة ولكنه لم يعد

صاحب أزمة كبيرة تحدث عنها الإعلام الكروي والجماهير لفترة طويلة عندما وقع للإسماعيلي ثم انتقل إلى الأهلي.

ليتعرض للإيقاف لمدة موسم كامل بسبب توقيعه لناديين في وقت واحد، وبعدها أحدث ضجة كبيرة في الوسط الكروي المصري.

أحمد جلال.. المهاجم الذي بسبب تألقه مع الشرقية للدخان نشبت أزمة بين الإسماعيلي والأهلي عندما وقع للناديين معا.

قبل أن ينضم أحمد جلال للأهلي ويتعرض للإيقاف لمدة موسم.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو أحمد جلال مهاجم الأهلي السابق.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد جلال للحديث عن كواليس انضمامه للأهلي بعد توقيعه مع الإسماعيلي وفترة الإيقاف والفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء، وماذا فعل بعدما رحل وأين اختفى.

وكل ما يلي جاء على لسان أحمد جلال في حوار مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مشواري الكروي بشكل جيد مع الشريقة للدخان وبعدها تلقيت اتصالات من الإسماعيلي ورحبت بالانضمام للدراويش".

"وقعت مع الإسماعيلي على أن ينهي النادي المفاوضات مع الشرقية للدخان ويضمني بشكل رسمي، ولكن تدخل الأهلي في المفاوضات معي عن طريق ضياء السيد ومحمد عبد الوهاب، وبالفعل نجح الأهلي في الاتفاق مع الشرقية للدخان ووقعت له".

"وبعدها تعرضت للإيقاف بسبب التوقيع لناديين في وقت واحد وقضيت فترة الإيقاف لمدة موسم كامل كنت أتدرب خلالها مع قطاع الناشئين إلى أن تم تصعيدي للفريق الأول".

"الراحل ثابت البطل كان يتولى إدارة أزمة الإيقاف الخاصة بي وبعد تصعيدي للفريق الأول جلس معي وضرب لي أمثلة بلاعبين موهوبين داخل الأهلي وطلب مني النظر لتجربة قائد الفريق هادي خشبة الذي حقق نجاحات كبيرة مع القلعة الحمراء على كافة الأصعدة".

"ثم ضرب لي مثال ثاني وهو إبراهيم سعيد الذي دخل في الكثير من الأزمات وأكد لي إنني مهما امتلكت موهبة فإن مصيري تحدده سلوكياتي".

"سافرت مع الفريق لخوض فترة الإعداد في الدنمارك وتألقت بشكل كبير وسجلت الكثير من الأهداف خلال المباريات الودية ولعبت أكثر من مباراة في الدوري بعد ذلك خلال موسم 2005/2006".

"لكني واجهت صعوبة في حجز مكان بخط هجوم الفريق الذي كان يضم عماد متعب وفلافيو وأسامة حسني وأحمد بلال، وكان من الصعب على أي مهاجم أن يلعب في ظل تواجد هذه الكوكبة من النجوم وتألقهم مع الأهلي والمنتخب".

"ورغم ذلك لعبت إحدى مباريات كأس مصر والنتيجة تشير إلى التعادل ولعبت الشوط الثاني وسجلت 3 أهداف هاتريك ومنحت الفريق الفوز".

البحث عن فرصة

"خرجت على سبيل الإعارة إلى المصري ولعبت لمدة موسمين مع الفريق البورسعيدي وكنت ثاني هدافي الدوري وسجلت وقتها في الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وطلب جوزيه استمراري في الإعارة لموسم ثاني لاكتساب مزيد من الخبرة والمشاركة".

"ولكن بعدها لم أعد للأهلي ووقعت مع اتحاد الشرطة".

"ومن الشرطة انتقلت إلى الاتحاد السكندري ومنه إلى المقاولون العرب ثم غزل المحلة واعتزلت بين جدرانه".

"بعد الاعتزال خضت العديد من الدورات التدريبية وعملت لفترة في فرع أكاديمية الأهلي بمدينة نصر وسوف أواصل العمل والحصول على المزيد من الدورات التدريبية للعمل في التدريب لاحقا".

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