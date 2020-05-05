فيديو في الجول – ماذا يعني "الكرة في مربع 7"؟

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

الكرة في مربع 7

تستمع إلى المباراة عبر أثير الإذاعة وتجد المعلق يقول "الكورة في مربع 7" لتندهش خاصة أن ذلك الوصف بدأ يقل مع مرور الوقت.

فما هي حكاية المربعات في كرة القدم وكيف بدأت الفكرة؟

ومن يستخدم ذلك الوصف حتى الآن؟

إليك كل ما تريد معرفته.

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فيديو في الجول
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