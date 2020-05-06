سكاي: ملاك نيوكاسل الجدد مهمتين بـ كوليبالي

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ملاك نادي نيوكاسل الجدد حريصون على التعاقد مع كوليبالي ليكون أولى تدعيمات الفريق بعد نقل ملكيته.

وأضافت أن الملاك الجدد وضعوا مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع البالغ من العمر 28 عاما.

ووافق مايك أشلي مالك نيوكاسل الإنجليزي على بيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي المملوك للحكومة السعودية.

إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن بشكل رسمي.

ويسعى ملاك نادي نيوكاسل الجدد لإبرام العديد من الصفقات القوية للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية إلى اتفاق ملاك النادي السعوديين مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنام، لقيادة نيوكاسل في الموسم المقبل.

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