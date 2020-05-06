جيجز يعترف بفشله في تقليد ما فعله كلوب مع صلاح وماني

اعترف ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، والمدرب الحالي لمنتخب ويلز، بفشله في تقليد ما فعله يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مع ثنائيه الإفريقي المتألق محمد صلاح وساديو ماني.

محمد صلاح النادي : ليفربول ويلز

وقال جيجز في تصريحات لـ"ذا أثليتيك": "أجعل لاعبي فريقي يشاهدون فيديوهات لفرق أخرى حتى نتخيل ما نريد فعله".

وأكمل "لا أجعلهم يشاهدون فيديوهات كثيرة، فقط أريد إيصال ما نريد فعله مع بعض التعديلات".

وأضاف "ضد كرواتيا جربت هاري ويلسون في مركز المهاجم الوهمي، مع وضع جاريث بيل ودانييل جيمس في مركزي محمد صلاح وساديو ماني، لكن الأمر لم يفلح".

ونجح جيجز في قيادة منتخب ويلز للتأهل إلى يورو 2020، بانتصار ضد المجر 2-0 في نوفمبر الماضي.

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