تقرير: بوكيتينو يقترب من تدريب نيوكاسل

يقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تولي مهمة تدريب نيوكاسل الإنجليزي.

قائمة نادي نيوكاسل شهدت العديد من الأسماء المرشحة لتدريب النادي في ظل الإدارة السعودية الجديدة التي تقترب من امتلاك النادي.

وتقلصت القائمة إلى كل من رافائيل بينيتز مدرب جيوش المدينة السابق وكذلك بوكيتينو مدرب توتنام السابق.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي فأن الأرجنتيني بات قريبا من إدارة المشروع الجديد وصار أولوية للنادي.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة للغاية.

ويسعى النادي أيضا لضم السنغالي كاليدو كوليبالي من صفوف نابولي الإيطالي براتب قدره 12 مليون دولار في الموسم.

نيوكاسل الموسم الجاري يحتل المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة من 29 مباراة إذ يفصله عن مقاعد الهبوط 8 نقاط.

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