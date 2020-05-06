"قد يتم إلغاء الموسم في إنجلترا إن تم رفض مقترح اللعب على ملاعب محايدة"

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

حذر ريتشارد بيفان المدير التنفيذي لاتحاد مدراء الدوري، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أن عدم الاتفاق على استئناف المسابقة على ملاعب محايدة قد يقود لإلغاء الموسم.

وصرح بيفان عبر إذاعة "بي بي سي": "هل التصويت ضد استئناف الموسم قد يقودنا لإلغائه؟ نعم أعتقد أن هذا امر صحيح قد يحدث".

وواصل "الحكومة، إن لم تكن قد أوضحت ذلك بالفعل مسبقا، قالت إن الملاعب التي تتواجد في أماكن بها كثافة سكانية عالية تثير الشكوك حول إمكانية فرض قواعد التباعد الاجتماعي".

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وواصل "يجب أن تطبق القواعد دون شكوك حول قدرة البعض على خرقها، ومن دون شك فالتصويت يوم الإثنين سيكون مهم للغاية".

وتابع "خلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم بروتوكولات للمدربين واللاعبين بشأن السلامة والصحة العامة".

وأكمل "آمل أن تكون تلك الحلول كافية لخلق بيئة آمنة، وحاليا نحن منفتحون للغاية لكل الأفكار، ونأخذ كل مشكلة وشكوى بجدية كبيرة".

انقسام كبير في إنجلترا بين أندية الدوري الممتاز بسبب فكرة استئناف المسابقة على ملاعب محايدة، تسبب فيما وصفته الصحف بـ"حرب أهلية". (طالع التفاصيل)

وتستعد الأندية للاجتماع مع رابطة الدوري والمسؤولين يوم الإثنين، لمناقشة استئناف الدوري.

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في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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