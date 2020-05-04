تقرير: القبض على مدافع الوداد بسبب خرقه حظر التجوال.. واللاعب ينفي

الإثنين، 04 مايو 2020 - 15:21

كتب : محمد عبد العظيم

الناهيري

قال موقع Le Sport 360 إن الشرطة قبضت يوم الإثنين على محمد الناهيري لاعب الوداد بسبب خرقه حظر التجوال.

محمد الناهيري

النادي : المغرب - للمحليين

الوداد البيضاوي

وأشار إلى أن اللاعب كان يقود سيارته أثناء خرقه للحظر، بينما أوضح الناهيري أنه كان ينقل خطيبته إلى مستشفى.

ويكثف الوداد اتصالاته لإطلاق سراح اللاعب وفقا للموقع.

أخبار متعلقة
حالات تحكيمية نادرة - ماذا يحدث للإنذار الثاني بعد المبالغة في الاحتفال بهدف ألغاه VAR ميرور: حرب أهلية في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عودة المسابقة أجانب منسيون – حوار في الجول.. كروجر: سألت مسؤولي المصري متى فزتم بالكأس لتطلبوه مني! في الأدغال - كيف أصبحت الرياضة في إريتريا فرصة للهروب من التجنيد الإجباري

وعادت الصحيفة المغربية للتواصل مع الناهيري قبل أن ينفي الأخبار تلك الأنباء.

وقال الناهيري: "لا علاقة لي بأمر الاعتقال. الشخص الذي اُعتقل هو قريبي (ابن خالته)".

وأضاف: "لا علاقة لي بالأمر ولا أساس من الصحة على الإطلاق بخصوص ما نُشر عني".

وفرضت دول عديدة حظر التجوال في ساعات متأخرة من الليل أملا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقفت الرياضة في العالم أجمع بسبب تفشي الفيروس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

الكل في انتظار بوريس جونسون.. عودة الدوري الإنجليزي في الميزان قبل خميس الحسم

الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها

مرتضى: هل سيتحمل الخطيب مسؤولية الإصابة بـ كورونا؟.. والأجانب سيرفضون الحجر

أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب كهربا والنقاز.. لكن ماذا عن حقي في صفقة زيزو مقارنة بـ الشحات

أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك

محمد الناهيري الوداد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا .. إلغاء الدوري البوركينابي دون تحديد بطل 2 دقيقة | إفريقيا
رسميا - عودة فرق الدوري الإسباني للتدريبات 11 دقيقة | أوروبا
لايف في الجول - ياسر المحمدي: حزنت من صلاح بعد أزمته في إيطاليا 16 دقيقة | المحترفون
سارة جمال أو حكم دولي محجبة في عالم كرة السلة تحكي عن أصعب 3 دقائق بسبب الحجاب 20 دقيقة | رياضات أخرى
ناجي: أُجبرنا على الاعتذار لـ إكرامي.. وأحمد الشناوي يحتاج لمن يسيطر عليه 23 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياكوس لـ في الجول: بنشرقي؟ أولويتنا حاليا هي استئناف الموسم 30 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: كرة القدم ستعود قريبا.. لكن السياسة من ستقرر 42 دقيقة |
استادات تطلق سلسلة أندية سيتي كلوب في ١٥ مدينة مصرية 45 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 2 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك