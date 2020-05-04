تقرير: القبض على مدافع الوداد بسبب خرقه حظر التجوال.. واللاعب ينفي

قال موقع Le Sport 360 إن الشرطة قبضت يوم الإثنين على محمد الناهيري لاعب الوداد بسبب خرقه حظر التجوال.

محمد الناهيري النادي : المغرب - للمحليين الوداد البيضاوي

وأشار إلى أن اللاعب كان يقود سيارته أثناء خرقه للحظر، بينما أوضح الناهيري أنه كان ينقل خطيبته إلى مستشفى.

ويكثف الوداد اتصالاته لإطلاق سراح اللاعب وفقا للموقع.

وعادت الصحيفة المغربية للتواصل مع الناهيري قبل أن ينفي الأخبار تلك الأنباء.

وقال الناهيري: "لا علاقة لي بأمر الاعتقال. الشخص الذي اُعتقل هو قريبي (ابن خالته)".

وأضاف: "لا علاقة لي بالأمر ولا أساس من الصحة على الإطلاق بخصوص ما نُشر عني".

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وفرضت دول عديدة حظر التجوال في ساعات متأخرة من الليل أملا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقفت الرياضة في العالم أجمع بسبب تفشي الفيروس.

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