رئيس طنطا: استئناف الدوري؟ أؤيده عندما يكون معدل الإصابات بكورونا "صفر"

حذر فايز عريبي رئيس نادي طنطا من التسرع في قرار استئناف بطولة الدوري المصري للموسم الجاري.

صرح عريبي عبر قناة الزمالك "كل من يتمنى عودة النشاط الرياضي، يتخيل أن يكون ابنه معرضا للإصابة بهذا الفيروس، لابد من الحكمة والهدوء والتريث قبل اتخاذ أي قرار".

وأضاف "لا مانع من استئناف الدوري، ولكن عندما يصل معدل الإصابة بالفيروس إلى صفر".

وأشار "طالما أن هناك وباء ومعدل الإصابات في زيادة، سيكون هناك مجازفة، وحتى إذا قررنا استئناف الدوري ستتوقف البطولة مجددا".

واستطرد "عودة الدوري لها تأثير سلبي على عدم الالتزام بالحظر الطبي، وربما تكون رسالة سلبية للمواطنين تؤدي لعدم الالتزام بالتعليمات".

وأتم فايز عريبي تصريحاته "ضغط المباريات أرحم من كورونا، موارد النادي متوقفة منذ ثلاثة أشهر، لكن صحة الإنسان أهم من أي شيء".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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