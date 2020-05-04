وزير الرياضة يكشف لـ في الجول عن مشروع استاد جديد بـ بورسعيد.. وخطوات استئناف الدوري

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن إنشاء استاد جديد بمحافظة بورسعيد، يتسع لـ40 ألف متفرج.

وقال صبحي لـFilGoal.com من زيارة ميدانية لشرق محافظة بورسعيد: "نعاين المواقع المقترحة لإقامة مدينة رياضية متكاملة بمدينة سلام الجديدة".

وأكمل "نعمل على إنجاز خطة الدولة في التطوير والتنمية، والمدينة الرياضية ستكون بمواصفات عالمية لاستضافة كبرى البطولات".

وكشف "ضمن الإنشاءات الرياضية استاد بورسعيد الجديد الذي سيتسع لـ40 ألف متفرج".

وعن عودة الدوري قال صبحي: "هناك اجتماع من خلال اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لاستطلاع آراء الأندية في العودة".

وأكد "لكن الأمر يعود لوزارة الصحة ودراستها للأمور، وهذا دورنا مع رئاسة مجلس الوزراء".

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