ماجد سامي: من سيتحمل المسؤولية الجنائية حال وفاة أحد عناصر كرة القدم إذا عاد النشاط

الأحد، 03 مايو 2020 - 14:58

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

انتقد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة فكرة اقتراب استئناف نشاط كرة القدم وتسائل عمن يتحمل مسئولية وفاة أحد عناصر اللعبة.

واجتمع اتحاد الكرة مع وزير الرياضة لطرح تصور حول إمكانية استئناف مسابقة الدوري من جديد وفي انتظار موافقة أو رفض الحكومة.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "عندما يكون هناك عمارة آيلة للسقوط ويقرر أحدهم عودة السكان لها، لابد أن يتعهد أهدهم بمسئوليته الجنائية".

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وأضاف "وذلك إن حدث لأي من السكان مكروه".

وتسائل رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة "فمن الذي سيتحمل المسئولية الجنائية حال وفاة أحد عناصر لعبة كرة القدم".

وأتم حديثه "إذا عادت المسابقات أثناء الجائحة".

وكان اتحاد الكرة قد أرسل أسماء 6 ملاعب لوزارة الرياضة ضمن الخطة التي أرسلها بخصوص استئناف المسابقة.

وتنتظر اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة قرار الدولة النهائي بشأن إمكانية عودة النشاط من عدمه.

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