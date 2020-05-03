تير شتيجن واثق من التجديد مع برشلونة

ألمح مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إلى أنه لا يزال واثقا بشأن الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق.

وكان ارتبط اسم اللاعب منذ بداية عام 2020 عن دخوله في مفاوضات للنادي لتمديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

وقال تير شتيجن عبر بث مباشر على موقع إنستجرام: "أجرينا محادثات أولى بالفعل لتمديد التعاقد لكن أوقفناها بسبب الوضع الحالي".

وشدد "هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي، لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا".

وكشف "أنا سعيد للغاية هنا في برشلونة وموقفي جيد، فماذا يمكنني أن أطلب المزيد؟".

وعن التجديد أوضح "أنا مرتاح بشأن ذلك الأمر، وسنستأنف المحادثات قريبا".

وأتم تصريحاته "الآن نركز على أمور أهم وبعد انتهائها سنرى".

وارتبط اسم تير شتيجن الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ ليحل محل مانويل نوير.

وينتهي تعاقد تير شتيجن مع برشلونة في صيف 2022 لذلك لا يتعرض النادي لضغوط كبيرة بشأن التجديد.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة قد يطلب رقما قياسيا لحارس مرمى في التاريخ لرحيله بمبلغ يقترب من 90 مليون يورو.

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