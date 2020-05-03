تقرير: الحكومة تقترح تعديلا بفرض رسوم على عقود اللاعبين

الأحد، 03 مايو 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

مجلس النواب

أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص لتعديل أحكام القانون رقم 147، لتنمية الموارد المالية للدولة، لتضم عقود اللاعبين إليه.

وقالت جريدة أخبار اليوم الحكومية إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يقترح فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين عموما، مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وأشار التقرير، أن مشروع القانون الذي ينتظر موافقة مجلس النواب، يشترط دفع نسبة 1% على العقود السنوية التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه، و2% على العقود السنوية التي تقع قيمتها بين المليون و2 مليون جنيه، و3% على العقود السنوية التي تبلغ قيمتها بين 2 مليون و3 مليون جنيه.

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وكذلك، تستهدف الحكومة الحصول على 5% من العقود السنوية التي تبلغ قيمتها بين 3 مليون و5 مليون جنيه، و7.5% على العقود التي تتخطى حاجز الـ5 مليون جنيه.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، أن اتحاد أي لعبة رياضية صار عليه تحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب، قبل توثيق العقد.

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