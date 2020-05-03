آس: برشلونة يسعى لإقناع آرثر لضم بيانيتش

الأحد، 03 مايو 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

أرثر

يسعى نادي برشلونة لإقناع آرثر ميلو لاعب الوسط لقبول عرض يوفنتوس من أجل ضم ميراليم بيانيتش إلى النادي الكتالوني.

أرتور

النادي : برشلونة

برشلونة

وأفادت تقارير عن وجود رغبة متبادلة بين برشلونة ويوفنتوس لمبادلة آثر وبيانيتش.

وكشفت صحيفة آس أن ما يعطل الصفقة هو رغبة البرازيلي آرثر في الاستمرار مع برشلونة.

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وأشار التقرير إلى أن بيانيتش كان قريبا من برشلونة في 2016 وهذه هي فرصته الأخيرة للانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وأوضح التقرير أن آثر قد صرح سابقا حول رغبته في الاستمرار ببرشلونة وعدم تفكيره في أي خيار آخر.

وأفادت صحيفة آس أن برشلونة يسعى لإقناع آرثر لتغيير رأيه خاصة أنه لن يحصل على الكثير من الوقت لخوض المباريات.

ويسعى برشلونة لضم لاعب وسط من ذوي الخبرة أما يوفنتوس فيريد ضم موهبة أعلى لذلك فمصالح الناديين تتلاقى.

ولم يتم تحديد موعدا لاستئناف مسابقة الدوري سواء في إيطاليا أو إسبانيا حتى الآن.

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