تقرير: روما يسعى لضم سانشيز على سبيل الإعارة

يسعى نادي روما لضم أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد بعد انتهاء إعارته إلى إنتر.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان روما

وانتقل سانشيز إلى إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار الشراء، لكن يبدو أن إنتر غير مستعد للتفاوض حول ذلك.

وخاض سانشيز 15 مباراة فقط هذا الموسم مع إنتر وسجل هدفا واحدا وصنع 3 آخرين.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن مانشستر يونايتد أيضا يسعى لخروج اللاعب الذي ينتهي تعاقده في يونيو 2022.

وأضاف التقرير أن روما يتطلع للحصول على خدمات الجناح التشيلي مع خيار الشراء مع نهاية الموسم في صيف 2021.

وأشار التقرير إلى أن روما يريد استغلال أن اللاعب سيتبقى في عقده موسم وحيد بالإضافة إلى عمره 32 عاما مما يخفض من سعره.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في ضم سانشيز بشهر يناير 2018 مقابل 34 مليون يورو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

تصريح مفاجئ من باسم مرسي عن الأهلي

مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

دليلك لعمل مقابلة تلفزيونية شيقة من أرض الملعب

اختفوا في ظروف غامضة - هيثم الفزاني