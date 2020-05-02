اتحاد الكرة: كان هناك اقتراحا بتصميم شعار خاص للدوري والكأس

السبت، 02 مايو 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن وجود اقتراح سابق لتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد.

وقال جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لم يتم مناقشة تغيير شعار اتحاد كرة القدم الحالي لأن هذا الأمر يحتاج لعقد جمعية عمومية للموافقة على قرار التغيير أولا، ثم اختيار التصميم الجديد".

وأكمل "ولكن كان هناك اقتراحا بتصميم شعارات خاصة لمسابقات الاتحاد مثل الدوري والكأس والسوبر".

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وواصل "كذلك تخصيص كرة موحدة لمسابقة الدوري والكأس".

وأتم تصريحاته "ولكن حتى الآن لم يتم مناقشة هذه الاقتراحات".

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