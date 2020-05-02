وزير الرياضة: عودة الدوري من عدمها مرتبط بدراسة كافة الاحتمالات.. وفيفا يحسم مصير اللجنة الخماسية

تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن إمكانية عودة الدوري المصري من عدمها، بالإضافة إلى مستقبل اللجنة الخماسية.

وقال أشرف صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اتفقنا مع اتحاد الكرة على سيناريو لدراسة كل الاحتمالات".

وتابع "عودة الدوري من عدمها مرتبط بالدراسة".

وعن مستقبل اللجنة الخماسية "تم تعديل موعد انتخابات الاتحادات بعد تأجيل الأولمبياد لعام 2021 ومن ضمنها اتحاد الكرة المصري".

وأتم "لا صحة لما يقال عن التجديد للجنة الخماسية لعام آخر والكلمة الأخيرة لـ فيفا الذي عيّن اللجنة الخماسية لتحديد موقفهم".

وكشف مصدر لـ FilGoal.com "لم يحدث أي حديث على الإطلاق مع وزير الرياضة بخصوص إلغاء الدوري".

وتابع "مقترح عودة الدوري قُدم بالفعل لوزير الرياضة ويتضمن عودة الفرق للتدريبات بداية من شهر يونيو المقبل، على أن يعود الدوري مع بداية شهر يوليو".

وأكمل حديثه قائلا: "الخطة تتضمن استمرار الدوري لمدة شهرين ونصف".

وأردف "ولكن في النهاية القرار لا يخص فقط وزير الرياضة الذي أخبرنا بأن مجلس الوزراء المصري هو صاحب القرار".

وتابع "من المنتظر أن يعرض وزير الرياضة مقترح عودة الدوري، على رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها ستتخذ القرار".

وكرر "لم نتحدث نهائيا عن إلغاء الدوري والكل متمسك باستئناف النشاط الكروي في مصر".

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