كلوب: لا أتذكر أي شيء من احتفالات 2012

السبت، 02 مايو 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بوروسيا دورتموند 2012

لا يتذكر الألماني يورجن كلوب الاحتفالات بالفوز بلقب الدوري الألماني رفقة بوروسيا دورتموند عام 2012.

كلوب قاد دورتموند للفوز بلقب الدوري مرتين والثنائية المحلية موسم 2011-12.

الألماني قال في اجتماع بالفيديو مع لاعبي الفريق: "في عام 2011 كنت في حالة سُكر للغاية، لكن الأمر كان طبيعيا".

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وتابع "في عام 2012، لا أتذكر أي شيء".

وواصل "يمكنك أن ترى ما يفعله الكحول بالناس".

وأتم ناصحا "لا تشرب، وإلا ستفقد ذكريات أهم لحظات حياتك".

كلوب حقق 5 ألقاب رفقة بوروسيا دورتموند وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-13 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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بوروسيا دورتموند يورجن كلوب
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