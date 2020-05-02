كلوب: لا أتذكر أي شيء من احتفالات 2012

لا يتذكر الألماني يورجن كلوب الاحتفالات بالفوز بلقب الدوري الألماني رفقة بوروسيا دورتموند عام 2012.

كلوب قاد دورتموند للفوز بلقب الدوري مرتين والثنائية المحلية موسم 2011-12.

الألماني قال في اجتماع بالفيديو مع لاعبي الفريق: "في عام 2011 كنت في حالة سُكر للغاية، لكن الأمر كان طبيعيا".

وتابع "في عام 2012، لا أتذكر أي شيء".

وواصل "يمكنك أن ترى ما يفعله الكحول بالناس".

وأتم ناصحا "لا تشرب، وإلا ستفقد ذكريات أهم لحظات حياتك".

كلوب حقق 5 ألقاب رفقة بوروسيا دورتموند وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-13 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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