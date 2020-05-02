الأهلي: 6 أسباب تجعل استئناف النشاط الرياضي ضرورة

كشف النادي الأهلي عن موقفه من استئناف مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2019/2020.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، خبرا يكشف فيه عن موقف النادي من استئناف النشاط الرياضي، إذ يشدد النادي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري لستة أسباب.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن النادي يرى ضرورة استئناف المسابقة بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم.

ولخص النادي رؤيته في النقاط التالية:

-اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

-سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث - .... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 %.

-ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق .وماذا عن فترة التوقف من مايو إلي أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.

- إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – المانيا )لازالت تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ علي الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية ..حتي الدوريات الأوروبية التي تم ألغاءها كان هناك حرصا علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا .

- إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى ، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة .

- الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم..

.. وختاماً جدد النادى الأهلى تأكيده علي ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية . مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الاقدر للحفاظ علي سلامة الجميع.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

video:1

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 49 قبل توقف المسابقة، فيما يحل المقاولون العرب ثانيا برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 32 نقطة والزمالك رابعا برصيد 31 نقطة وبمباراتين أقل.

اقرأ أيضا:

اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

تصريح مفاجئ من باسم مرسي عن الأهلي

مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

دليلك لعمل مقابلة تلفزيونية شيقة من أرض الملعب

اختفوا في ظروف غامضة - هيثم الفزاني