رئيس وزراء إسبانيا يتحدث عن عودة النشاط الرياضي

السبت، 02 مايو 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

بيدرو سانشيز

مهّد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، الطريق أمام استئناف النشاط الرياضي مجددا.

وصرّح سانشيز خلال مؤتمر صحفي: "أعطينا الموافقة للفرق الرياضية حتى تعود للتدريبات".

وأضاف مازحا: "أنا أميل لكرة السلة أكثر من كرة القدم".

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وأكمل: "آمل أن يتم استئناف النشاط الرياضي قريبا".

وأتم مشددا على استبعاد فكرة إقامة المباريات بحضورٍ جماهيري: "لكننا سنشاهد الرياضة عبر التلفاز قبل أن نعود لمشاهدتها من الملعب".

ولا تزال إسبانيا خاضعة لحالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، رغم تخفيف القيود على المواطنين خلال الأيام الماضية.

ولم تُلعب أي مباراة في الدوري الإسباني منذ مواجهة إيبار وريال سوسيداد يوم 5 مارس الماضي، قبل أن تتحوّل إسبانيا إلى واحدة من أخطر البؤر الأوروبية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بعد 27 جولة، ويطارده ريال مدريد صاحب الـ 56 نقطة.

وعرفت إسبانيا إصابة أكثر من 245 ألف شخص بفيروس كورونا، فيما سجلت ما يزيد عن 25 ألف حالة وفاة.

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