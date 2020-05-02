طلائع الجيش: استكمال الدوري شبه مستحيل.. يجب الحفاظ على سلامة اللاعبين

دعا أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش، إلى إلغاء الدوري المصري للموسم الحالي.

وصرّح المهدي: "ملتفون جميعا بالطبع حول قرار الدولة، ولا نملك الاعتراض عليه".

واستدرك عبر أون تايم سبورتس 2: "لكن كرأي شخصي، وكرأي لنادي طلائع الجيش، ففي ظل تفشي هذا الفيروس الخطير الذي لم يصلوا بعد إلى لقاح له، فهناك شبه استحالة في استكمال الدوري".

وأكد: "يجب الحفاظ على أمن وسلامة جميع اللاعبين والقائمين على المنظومة الكروية".

وأتم: "لاعبونا لا يتدربون حاليا، والمحترفون الأجانب في بلادهم ولا نعلم مصيرهم".

ويحتل طلائع الجيش المركز 14 في الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.

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