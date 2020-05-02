الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل

السبت، 02 مايو 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

طرح محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، عدة تساؤلات بشأن استئناف الدوري المصري.

وصرّح حليم: "المشكلة بالنسبة لي، هي متى سنبدأ الإعداد ومتى سنلعب المباريات؟".

وأوضح عبر أون تايم سبورتس 1: "هذه أطول فترة توقف أشهدها في مسيرتي كلاعب أو مدرب".

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وأكمل: "فليخبرونا أولا عن الجدول الزمني، وبعدها سأعرض وجهة نظري في ضوء ذلك".

وعن المدة التي يحتاجها لإتمام فترة الإعداد، أجاب حليم: "هنبقى جينا على أنفسنا لو قلنا شهر ونصف".

وأتم: "ليس لدي مشكلة في اللعب، لكن نريد ضمانات بعدم إصابة أحد من المنظومة بالفيروس".

ويحتل حرس الحدود المركز 12 في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 17 مباراة.

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