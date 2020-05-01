الإنتاج الحربي: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم عامر

نفى خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، وصوله أي عروض رسمية لضم عامر عامر حارس مرمى الفريق.

وصرّح مهدي: "الأمر برمته كلام وكلاء لاعبين".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "لم يرتق لمفاوضات رسمية، لم يصلنا مراسلة رسمية".

وأكمل: "علاقتنا مع الأهلي جيدة، لكن لم يصلنا أي عرض رسمي حتى اللحظة".

وأتم: "عامر عامر لاعب مميز وقائد الفريق ومتواجد معنا".

وكان عامر عامر قد أوضح قبل أسبوع، أن ناديه لم يتلق عرضا رسميا من الأهلي حتى اللحظة.

وقال عامر: "أحد الوكلاء تواصل مع خالد مهدي لاستطلاع رأيه بشأن ضمي إلى الأهلي".

وأوضح عامر "اللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير، لكن الزمالك ليس ضمن الأندية المهتمة بي حاليا".

وأبدى عامر ثقة في إمكانياته حال انضم للأهلي قائلا: "أعرف أن محمد الشناوي هناك، ولكن عندما ذهب للأهلي لم يكن رقم 1 بل ذهب في وجود شريف إكرامي، واستطاع الحصول على المكان الأساسي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استئناف الدوري

توتي: صلاح لم يترك روما

فريقي المفضل - حين تحتفل دولة بحفل زفاف

الاتحاد التونسي يطالب بالإفراج عن النقاز

هدف لا ينسى - صاروخ الأدهم ضمن أفضل 100 هدف في العالم