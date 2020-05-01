إنبي: لم نحدد موقفنا بشأن الدوري.. وهذا موقفنا من صالح جمعة وأسامة جلال ومحمود جاد

الجمعة، 01 مايو 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

إنبي

قال عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة في إنبي إن ناديه لم يتخذ أي قرار بشأن إبداء رغبته من استكمال الدوري أو إلغائه حتى الآن.

وتحدث عبد الناصر محمد لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من يريد إلغاء الدروي يجب أن يحدد آليات الإلغاء كيف سأتعامل مع عقود اللاعبين الأجانب والمصريين وكيف سأتعامل مع الإعارات ومتى يبدأ الموسم الجديد".

وواصل "الأمر ذاته ينطبق على استكمال الدوري ما هي آليات الاستكمال ومتى ينتتهي الموسم الحالي ومتى يبدأ الموسم الجديد".

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وأردف "يجب أن نعرف كل شيء أولا لنحدد اختيارنا".

وبشأن ما قيل عن اهتمام إنبي بضم صالح جمعة قال المشرف العام على الكرة في الفريق البترولي بحسم: "لم ندخل في مفاوضات مع صالح جمعة في شهر يناير الماضي كما قيل".

وواصل "صالح ابن النادي ولكننا لم نتحدث معه وكل صفقة تكون بناء على احتياجاتنا الفنية واسم صالح لم يُطرح".

أما عن عروض الانتقال لأسامة جلال ومحمود جاد قال: "لم يتقدم أي ناد لنا بطلب لضم أي منهما سواء في الداخل أو الخارج".

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