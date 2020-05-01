المقاصة: لو طلبت الدولة استئناف الدوري غدا.. فسنلبي النداء

شدد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة، على تقبل ناديه الكامل لقرار الدولة بشأن استئناف النشاط الرياضي من عدمه.

وصرّح سليم عبر أون تايم سبورتس 1: "المقاصة نادٍ مؤسسي، نقف خلف الدولة في أي قرار تتخذه، لو قالوا الدوري سيبدأ غدا، فليكن".

واستدرك: "لكن يجب مراعاة إقامة فترة إعداد مناسبة لكل الفرق، يجب إعداد خريطة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية لتسير عليها الأندية".

وأتم: "لكن رأيي الشخصي الذي لا يمثل النادي، هو إلغاء الموسم الحالي".

ويحتل مصر للمقاصة المركز 17 –قبل الأخير- برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

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