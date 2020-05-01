المقاصة: لو طلبت الدولة استئناف الدوري غدا.. فسنلبي النداء

الجمعة، 01 مايو 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

شركة المقاصة سبورت

شدد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة، على تقبل ناديه الكامل لقرار الدولة بشأن استئناف النشاط الرياضي من عدمه.

وصرّح سليم عبر أون تايم سبورتس 1: "المقاصة نادٍ مؤسسي، نقف خلف الدولة في أي قرار تتخذه، لو قالوا الدوري سيبدأ غدا، فليكن".

واستدرك: "لكن يجب مراعاة إقامة فترة إعداد مناسبة لكل الفرق، يجب إعداد خريطة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية لتسير عليها الأندية".

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وأتم: "لكن رأيي الشخصي الذي لا يمثل النادي، هو إلغاء الموسم الحالي".

ويحتل مصر للمقاصة المركز 17 –قبل الأخير- برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

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