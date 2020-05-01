تياجو سيلفا: هذا أغرب لقب أفوز به في مسيرتي

الجمعة، 01 مايو 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا سان جيرمان

اعترف تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، أن تتويجه بالدوري الفرنسي هذا الموسم هو الأغرب في مسيرته.

باريس سان جيرمان خاض 27 مباراة فقط، كانت كافيةً لإعلانه بطلا مبكرا للمسابقة التي توقفت مع الجولة 28 بفعل فيروس كورونا.

وصرح المدافع البرازيلي عبر الموقع الرسمي لناديه: "الأمر الأكثر أهمية هو صحة اللاعبين والجميع".

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وأضاف: "لو تم استئناف الدوري الفرنسي، فلربما يعود الفيروس خلال أسبوعين أو شهر، ولذا نحن الآن نتجنب وضعا أسوأ، أؤمن أن القرار الصحيح قد تم اتخاذه".

واعترف: "صحيح أنه أمر عجيب بعض الشيء، فهذا أغرب لقب أفوز به، لكننا سنحتفل به على أي حال لأننا نستحقه".

وعبر حسابه على إنستجرام، قال سيلفا: "في ظروف لا يمكن تخيلها، يظل هذا اللقب مدعاة للفخر".

وأكمل: "لا يسعني سوى شكر الرب على الفوز بالدوري الفرنسي للمرة السابعة خلال 8 سنوات، لم أكن لأحقق كل ذلك لولا مساندة عائلتي، خصوصا زوجتي وأطفالي، وكذلك بمساعدة زملائي والجهاز الفني والجماهير".

وأتم: "أهدي هذا اللقب إلى الأطباء والعاملين في مجال الصحة الذين يحاربون فيروس كورونا حول العالم، إنهم لاعبونا اليوم، يصارعون حتى نستطيع العودة إلى الملاعب في أقرب وقتٍ ممكن".

تياجو سيلفا (35 عاما) انتقل إلى النادي الفرنسي العاصمي عام 2012 قادما من ميلان، ونجح من وقتها في حصد 7 من أصل 8 ألقاب للدوري، إنجاز لا يشاركه فيه أحد من زملائه سوى الإيطالي ماركو فيراتي.

ليقتحم الثنائي البرازيلي الإيطالي قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بالدوري الفرنسي في التاريخ، بالتساوي مع سيدني جوفو، وجريجوري كوبيه، وجونينيو ثلاثي الجيل الذهبي لـ أوليمبيك ليون، بالإضافة إلى جان ميشيل لارك، وهيرفي ريفيلي ثنائي سانت إيتيان في السبعينيات.

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