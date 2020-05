صلاح يقود فريق الموسم "حتى الآن" للدوري الإنجليزي في فيفا 20

منذ عودته لإنجلترا ولم يخرج من محمد صلاح نجم ليفربول من فريق الموسم للدوري الإنجليزي ولا مرة؛ ليظهر للمرة الثالثة على التوالي.

EA Sports الشركة منتجة والمطورة للعبة FIFA 20 أعنلت فريق الموسم حتى الآن للدوري الإنجليزي، وهو الحدث السنوي الذي يصدر في اللعبة بنهاية كل موسم، ولكن.

ولأن الدوري الإنجليزي لم يكتمل بسبب تفشي فيروس كورونا، فقررت الشركة إصدار "فريق الموسم حتى الآن" للدوريات المتواجدة في اللعبة تباعا.

محمد صلاح تواجد في فريق الموسم حتى الآن أو TOTSSF التي تختصر Team Of The Season So far.

كارت صلاح سيكون بطاقة 97 وفي مركز الجناح الأيسر.

أما بالنسبة لباقي الاختيارات فسيطر ليفربول على فريق موسم حتى الآن بظهور 7 لاعبين.

وفيما يلي الفريق كاملا مع أولوية ذكر أصحاب البطاقات الأعلى أولا.

كيفن دي بروين، مانشستر سيتي بطاقة 99

فيرجل فان دايك، ليفربول بطاقة 99

ساديو ماني، ليفربول بطاقة 98

أليسون بيكر، ليفربول بطاقة 97

محمد صلاح، ليفربول بطاقة 97

بيير إيمريك أوباميانج، آرسنال بطاقة 96

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي بطاقة 96

رياض محرز، مانشستر سيتي بطاقة 95

سون هيونج مين، توتنام بطاقة 95

ترينت ألكسندر أرنولد، ليفربول بطاقة 95

جيمي فاردي، ليستر سيتي بطاقة 95

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد بطاقة 94

جوردان هندرسون، ليفربول بطاقة 94

أندرو روبيرتسون، ليفربول بطاقة 94

ريتشارليسون، إيفرتون بطاقة 93

ماتيو كوفاسيتش، تسيلسي بطاقة 91

أروون فان بيساكا، مانشستر يونايتد بطاقة 90

أداما تراوري، ولفرهامبتون بطاقة 89

كاجلار سويونكو، ليستر سيتي بطاقة 88

دين هندرسون، شيفيلد يونايتد بطاقة 88

وكان أعلى كارت حاز صلاح عليها في فريق الموسم ببطاقة 98 في موسم 2017-2018.

أما كارت الموسم الماضي فجاءت بطاقة 97 مثل الموسم الحالي.

