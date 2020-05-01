مناقشة استئناف الدوري الكولومبي.. ورئيس البلاد: أود أن أرى ما يحدث في أوروبا

الجمعة، 01 مايو 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

توليما - ريونيجرو - دوري كولومبيا

عرض إرنستو لونا وزير الرياضة الكولومبي أمام الكونجرس إمكانية استئناف النشاط الرياضي خلف ملاعب مغلقة في أغسطس أو سبتمبر المقبل.

وقبل مناقشة مستقبل المسابقة اجتمع الوزير مع مسؤولي الفرق واتفق الطرفان على صعوبة إعادة الملاعب للجمهور في 2020 حال استكمال المسابقة.

وقدمت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد بروتكول طبي سيعرض على رئيس البلاد ووزير الصحة من أجل مناقشته في 11 مايو المقبل لتحديد مصير المسابقة.

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وسيكون رأي وزير الصحة وفقا لصحيفة أوليه الأرجنتينية مؤثرا في استئناف البطولة من عدمها بعدما توقفت 12 مارس الماضي.

وقال إيفان دوكي رئيس البلاد عن إمكانية عودة الدوري "لا أريد أن أكون أول دوري يبدأ في القارة، أود أن أرى ما يحدث في أوروبا، وما يحدث في الدوريات الهامة في العالم".

وعلق وزير الرياضة على إمكانية استكمال المسابقة في تصريحات لراديو RCN " بمجرد أن تمنح وزارة الصحة والحكومة الوطنية الضوء الأخضر للبطولة، سيستغرق الأمر 28 يوما إضافيا لإجراء جميع الاختبارات التي يحتاجها اللاعبون وبيئة كرة القدم".

وتعانى كولومبيا من تفشي فيروس كورونا إذ وصلت الحالات المصابة إلى 6507 ووفاة 293 شخصا.

وتوقفت مرحلة أبرتورا الدوري الكولومبي عند 8 جولات إذ تصدر أتليتكو ناسيونال المسابقة برصيد 15 نقطة.

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