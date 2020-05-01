بيل يتحدث لافتة ويلز الجدلية: لهذا السبب كنت أضحك

"ويلز، الجولف، مدريد.. بهذا الترتيب".. لافتة زلزلت الصحافة الإسبانية في نوفمبر الماضي، وأججت علاقة بيل بـ ريال مدريد أكثر فأكثر.

تلك اللافتة الجدلية رفعها لاعبو ويلز بعد تأهلهم إلى يورو 2018، وتسلط الضوء على فكرة أن ريال مدريد ليس ضمن أولويات بيل الذي يؤدي أفضل مع منتخب بلاده، ويفضّل ممارسة الجولف عن ارتداء القميص الأبيض.

وخلال حلول اللاعب الويلزي ضيفا على بودكاست هاتريك، تحدث بيل أخيرا عن تلك اللقطة: "شاهدت اللافتة على الإنترنت قبل عدة أسابيع من الواقعة".

وأضاف: "اللاعبون قالوا: لو تأهلنا، فسنحتفل باللافتة في الملعب".

وأوضح: "احتفلنا سويا كفريق، لكني لم أحملها".

وأكمل: "يمكن للناس أن يحكموا على الأمر كما يشاؤون، لكني شخصيا كنت أحتفل بتأهل بلادي إلى اليورو، ولهذا كنت أضحك".

وعند سؤاله عما إذا قد حاول تعليم الجولف لأحد زملائه في الفريق، أجاب: "لوكا مودريتش أسوأ لاعب جولف رأيته على الإطلاق، لا يعرف كيف يضع الكرة، ويضرب الأرض ولا يصيبها من الأساس".

وأضاف: "أعتقد أنه ضرب 20 كرة، وفي اليوم التالي عندما قابلني اشتكى من آلام ظهره".

ولم يخف بيل إعجابه بالدوري الأمريكي: "يعجبني الدوري الأمريكي، إنه يتطور على مدار السنوات من حيث الملاعب والمنشآت واللاعبين، الكثيرون يرغبون في الذهاب إلى الولايات المتحدة الآن".

وأتم: "إنها خطوة قد تجذبني بالطبع، أحب قضاء العطلات في لوس أنجلوس، وألعب الجولف كثيرا هناك".

بيل (30 عاما) يعيش موسما هزيلا مع ريال مدريد، فحتى تعليق النشاط في مارس الماضي، لم يكن قد خاض سوى 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وصنع هدفين آخرين.

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