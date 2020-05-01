هل تقرر إلغاء الدوري المغربي وتتويج الوداد باللقب؟

هل بالفعل تقرر إلغاء بطولة الدوري المغربي وتتويج الوداد المتصدر بلقب الدوري؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي.

وتحدث مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي مع صحيفة (هسبورت) المغربية لينفي كل ما يُقال عن تحديد مصير الدوري.

الاتحاد المغربي لم ولن يقرر أي شيء في مصير الدوري، قبل الـ 20 من شهر مايو المقبل، وهو الموعد المحدد بشكل مبدئي لنهاية فترة الحجر الصحي في المغرب، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر إن "الأمر يظل في يد وزارة الداخلية التي تسهر على شؤون البلد أمنيا وصحيا بالتنسيق مع الجهات المعنية. لم نتخذ أي قرار بخصوص استئناف الدوري أو إلغائه".

وعن إمكانية تتويج الوداد باللقب في حالة إلغاء الدوري، شدد المصدر في تصريحاته مع الصحيفة المغربية على "لا يمكن الحديث عن أي فرضيات في الوقت الحالي، بما أن الوضع الصحي لم يستقر بعد".

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صراع الصدارة في المغربي كان على أشده قبل توقف المسابقة.

الوداد في الصدارة بـ 36 نقطة من 18 مباراة، ويليه الفتح الرباطي بـ 35 نقطة من 20 مباراة، ثم مولودية وجده 34 نقطة من 19 مباراة ونهضة بركان 32 نقطة من 18 مباراة.

الرجاء المغربي الذي يستعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتواجد في المركز السادس بـ 28 نقطة ولكنه من أقل فرق الدوري لعبا للمباريات، إذا خاض 15 مباراة فقط.

في صراع الهبوط، الأمور صعبة للغاية على فريق رجاء بني ملال الذي جمع 8 نقاط فقط، ويسبقه في الترتيب اتحاد طنجه بـ 15 نقطة ثم حسنية أكادير بـ 17 نقطة.

ويهبط آخر فريقين في الدوري المغربي إلى الدرجة الثانية، بينما يتأهل المتصدر والوصيف لدوري الأبطال، وصاحب المركز الثالث لبطولة كأس الكونفدرالية.

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