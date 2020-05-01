ريفر بليت: قرار عودة إيجواين بيده

الجمعة، 01 مايو 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إيجواين

كشف إنزو فرانشيسكولي المدير الرياضي لـ ريفر بليت اهتمام النادي بضم الأرجنتيني جونزالو إيجوايين مهاجم يوفنتوس.

جونزالو إيجواين

النادي : يوفنتوس

إيجوايين حاليا في الأرجنتين بسبب مرض والدته ووفقا لبعض التقارير فأنه يتدرب عبر الفيديو مع لاعبي فريق الشباب لـ ريفر بليت.

فرانشيسكولي أسطورة الفريق الأرجنتيني قال عن إمكانية ضم "البيبيتا" لموقع Tuttojuve.com: "هو الوحيد الذي يقرر، نحن نحترم تعاقده مع يوفنتوس، سوف نرى إمكانية ضمه في وقت لاحق".

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وواصل "من الهام أن يرغب اللاعب في العودة، وسوف نتحدث حينها عبر القنوات الرسمية مع السيدة العجوز".

وتابع "من الرائع أن يعود لاعب محبوب للجماهير لارتداء قميص النادي، أنه لاعب هام لنا، ترعرع هنا وكذلك والده لاعب لصفوف النادي".

وأتم "سوف نرى القرار الذي سوف يتخذه مستقبلا".

إيجوايين يمتلك عقدا ممتدا مع يوفنتوس حتى صيف 2021، إذ شارك في 34 مباراة الموسم الجاري سجل 8 وصنع مثلها في جميع المسابقات.

ومع ريفر بليت سجل 15 هدفا في 33 مباراة قبل أن يرحل ويرتدي قمصان ريال مدريد ونابولي وميلان وتشيلسي.

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