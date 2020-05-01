كروتوني يفكر في معاقبة ماكسي لوبيز بسبب تصريحاته ضد رئيس لاتسيو

الجمعة، 01 مايو 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

تألق لوبيز مع كاتانيا دفع ميلان لاستعارته في 2012.

يفكر نادي كروتوني الإيطالي في توقيع عقوبة تأديبية على مهاجمه ماكسي لوبيز بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو. وذلك في بيان رسمي.

كروتوني النادي الذي ينافس في الدرجة الثانية نشر بيانا قال فيه إنه بصدد اتخاذ إجراء ضد مهاجمه.

وكان لوبيز قد تحدث مع قناة "TYC" الرياضية الأرجنتينية، وقال إن حربا عالمية قد تنشب إن فعلت إيطاليا مثل فرنسا.

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وصرح لوبيز وقتها: "لوتيتو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم". في إشارة للسخرية من قوة ونفوز رئيس نادي لاتسيو.

وواصل "الأمر مختلف كليا هنا، رئيس لاتسيو يدير الاتحاد الإيطالي، بالنسبة له كان ممكنا أن نلعب منذ شهر مضى، يجب أن تتخذ كيانات مثل يويفا وفيفا تلك القرارات".

ولم يتم توضيح إذا ما كان قد فُهمت كلمات لوبيز بالخطأ أو تم نقلها بالخطأ، أو أنه خانه التعبير. إذ أن لوتيتو يعمل كمستشار فيدرالي لرابطة الدوري الإيطالي كذلك وقد يكون هذا مقصده.

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