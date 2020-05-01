مركز اضطراري - إسلام الشاطر.. القيادة وجوزيه وتصنيف اللاعبين

اعتادوا على اللعب في مراكز محددة صنعوا شهرتهم من خلالها قبل أن يُطلب منهم تنفيذ مهام أخرى في مناطق مختلفة من الملعب.

من لاعب وسط لظهير أيمن ومن ظهير أيسر إلى مهاجم ومن مهاجم إلى حارس مرمى. أحيانا لأسباب إضطرارية وأحيانا بأوامر من المدير الفني.

FilGoal.com يقدم سلسلة "مركز اضطراري" لتسلط الضوء على لاعبين، غير المدربون مراكزهم لظروف طارئة. منهم من تألق ومنهم من أدرك عدم مناسبة المركز له.

ضيف هذه الحلقة هو إسلام الشاطر ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر السابق.

جرت العادة أن يتولى الشاطر قيادة الجبهة اليمنى للأهلي إلا إن عقب عودته من الإصابة في موسم 2007-2008 لعب في مركز الليبرو ضد طلائع الجيش.

الشاطر يحكى كواليس ما دار بينه وبين جوزيه قبل المباراة لـFilGoal.com

كل ما يلي على لسان إسلام الشاطر..

"جوزيه يُصنف اللاعبين في كل مركز لخيارات 1 و2 و3. حين يصاب رقم 1 ويتألق رقم 2 عند المشاركة بدلا من اللاعب الأساسي كان يدفع برقم 2 في مركزه ويضع رقم 1 في مركز مختلف لكي يستعيد حساسية المباريات. كانت طريقته في استعادة اللاعبين العائدين من الإصابة لمستواهم ولياقتهم البدنية حتى العودة للمركز الأصلي".

"هذا ما كان يفعله مع محمد بركات على سبيل المثال. كان يلعب كظهير أيمن بدلا من صانع الألعاب أو حتى يلعب كظير أيسر".

"وقتها كنت رقم 1 في مركزي لكنني كنت عائدا من الإصابة فلعبت كليبرو".

"قبل مباراة طلائع الجيش، جوزيه قال لي ستلعب في هذا المركز وستكون مناسبا لأسلوب الفريق لأنك تلعب بهدوء. ستقود الفريق من الخلف".

"الفرق بين الظهير الأيمن والليبرو هو أنك كظهير تهاجم في 100 متر وتدافع في 100 متر مطالب بالهجوم والدفاع وإذا تقدمت للهجوم واستخلص المنافس الكرة عليك أن تعود سريعا وهنا قد تركض 200 متر في أقل من دقيقة".

"أما الليبرو فتعتمد على قيادة اللاعبين من الخلف وإعطائهم تعليمات لأنك أخر لاعب في الملعب".

"أحب اللعب في أي مكان في الملعب لكنني لم أفكر في أن استمر كليبرو".

لكن اللعب كليبرو لم تكن المشاركة الوحيدة للشاطر في المراكز الدفاعية.

حيث لعب كقلب دفاع ضد شبيبة القبائل في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2007.

والشاطر يوضح الأسباب الاضطرارية التي أجبرت جوزيه لدفع به في هذا المركز.

"ضد شبيبة القبائل كان الأهلي في حاجة ماسة للفوز، وقتها كان الفريق يعاني من غياب 6-7 عناصر أساسية لأسباب مختلفة سواء إصابة أو إيقاف، من ضمنهم مدافعي الفريق لم يكن هناك سوى قلب دفاع واحد فقط متاح".

"جوزيه قال لي ستلعب قلب دفاع على أن يلعب حسام عاشور كليبرو وأحمد صديق في مركز الظهير الأيمن".

"بعد 30 دقيقة أصبت في رأسي وأكملت المباراة حتى الدقيقة الأخيرة مصابا لعدم وجود أي بديل".

"والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز".

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