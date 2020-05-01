حالات تحكيمية نادرة - ما قرار الحكم إذا رفض أحد اللاعبين الخروج رغم استبداله؟

الجمعة، 01 مايو 2020 - 16:23

كتب : آلاء عُمر

سلسلة حالات تحكيمية نادرة

ماذا إن رفض أحد اللاعبين الخروج من الملعب؟ المدرب طلب تبديله لكنه رفض الاستجابة لقرار مدربه؟

ما دور الحكم في هذا التوقيت؟ هل يجبر اللاعب على الخروج؟ أم ينذره؟ أم يأمر باستئناف اللعب ومنع التبديل؟ وماذا لو تكرر الأمر؟

جمال الغندور الحكم الدولي السابق وضمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة)، يكشف القرار الصحيح لـFilGoal.com في تلك الحالة.

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