سيتيين: لاوتارو لاعب كبير وبرشلونة مهتم دائما باللاعبين الكبار

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لاعب كبير ومهم، وفريقه دائما مهتم بضم اللاعبين الكبار مثله، وذلك في حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وصرح سيتيين "لاوتارو لاعب كبير ومهم، وبرشلونة دائما مهتم باللاعبين الكبار بالطبع".

وأضاف "لكن حاليا من دون كرة قدم، يأتي اسم آخر كل يوم، يوجد أيضا حديث عن نيمار، وأنا واثق أنك ستسألني أيضا عن فابيان رويز".

وواصل "سيكون عليك أن تسألني عنهم جميعا، جميعهم لاعبين جيدين يمكنهم لفت نظر برشلونة".

وأردف "أيضا الأمر حقيقي بالنسبة لعدد من اللاعبين، اللعب بجوار ميسي أمر مغري".

وربطت تقارير صحفية برشلونة بضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ونيمار من باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية، كان ذلك قبل تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19".

وتابع متطرقا للحديث عن المشاكل التي عصفت ببرشلونة مؤخرا: "رحيل ميسي لن يحدث، ميسي وبرشلونة دائما معا، تلك هي طريقة سير الأمور".

واستطرد "ليو متواجد في برشلونة لعشرين عاما، ولا أحد يمكنه أن يقول إنه قد يرحل".

وأكمل "بعض الأشياء تحدث في الأندية الكبيرة، إنه أمر طبيعي مثل تلك الصراعات، لكن يتم حل الأمور".

وتابع "يوجد إحساس رائع فيما يخص العلاقة بين ميسي وبرشلونة، الأمر أبعد من المال والاهتمامات".

وأتم "كل شيء يجب أن يتم لنتأكد أن ميسي مُجهز جيدا لذا يمكن لبرشلونة أن يفوز ببعض الألقاب مثلما فعل في آخر 15 عاما".

ما الذي حدث؟

عدد من المشاكل ضربت برشلونة منذ نهاية العام الماضي، حينما حذر وانتقد جيرارد بيكيه إدارة ناديه من استخدام الصحف والصحفيين التابعين لهم على خلفية انتقادهم. (طالع التفاصيل)

حتى أتت الفضيحة الأكبر، حينما نشرت إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

أخيرا، ٦ من أعضاء مجلس إدارة برشلونة استقالوا من مناصبهم، فيما وصفت شبكة "إي إس بي إن" الوضع في الكواليس في النادي الكتالوني، بصراع ناري على السلطة، أو كمسلسل "صراع العروش" الشهير. (طالع التفاصيل)

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