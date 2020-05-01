اختفوا في ظروف غامضة - سعيد قطة.. بداية من الأهلي ونهاية مع "مذبحة" ميدو في الزمالك

اسم غريب انضم للزمالك في موسم 2011/2012 ضمن عدة صفقات عقدها الفريق الأبيض، لكن محمد سعيد الشهير بـ"قطة" حاز على اهتمام الجماهير البيضاء أكثر من أي لاعب آخر.

لاعب شاهدته الجماهير في المباريات الودية يقدم أداء جيد لما يملكه من مهارة وقدرة عالية للتحكم في الكرة والمرور من اللاعبين.

وطوال فترة تواجده في الزمالك كانت تزداد مطالبات الجماهير بإشراكه في المباريات لمشاهدته بشكل أكبر والحكم عليه، لكن هذا لم يحدث.

وظل محمد سعيد قطة حبيس مقاعد البدلاء مع الكثير من المدربين حتى رحل عن الزمالك.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو محمد سعيد "قطة" صانع ألعاب الزمالك السابق.

FilGoal.com تواصل مع محمد سعيد قطة للحديث معه عن بداياته مع كرة القدم وكيف انضم للزمالك وما هي كواليس الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء، وماذا فعل بعد الرحيل وأين هو الآن.

وكل ما يلي جاء على لسان سعيد قطة في حواره مع FilGoal.com.

البداية من الأهلي

"بدأت مسيرتي الكروية في ناشئين الأهلي وعمري كان 13 عاما ولعبت 6 شهور فقط قبل أن أرحل بسبب عدم وجود مسابقة دوري لهذه المرحلة العمرية".

"ثم لعبت 3 سنوات في نادي الإعلاميين وفترة في الاتصالات، وبعدها ذهبت إلى نادي كسكادا وفكرت في ترك كرة القدم لأنني كنت معين في شركة بترول لذلك كنت ألعب كرة القدم كأنها عمل إضافي بجانب عملي الأساسي في شركة البترول خاصة أن فريقي لا يشارك في الدوري الممتاز وأيضا في الشركة كانوا متفاهمين معي للتنسيق بين العمل واللعب".

"أيضا المسؤول عن نادي كسكادا كان عضو مجلس شعب وهو من وجد لي وظيفتي في شركة البترول".

"نادي كسكادا كان حديث التأسيس وكان يعمل بفكر استثماري ولعبت أول موسم معهم في 2010".

الانضمام للزمالك

"كنا نخوض مباراة ودية ضد الزمالك وقدمت أداء جيد، وبعد ذلك وعن طريق وكلائي وقتها محمد شيحة وبلال نظير عرضوا شريطا لي على مسؤولي الزمالك أثناء رئاسة ممدوح عباس وكان المسؤول عن التسويق وقتها هو أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي رفقة عبد الله جورج".

"وبالفعل عرضوا الشريط على حسن شحاتة المدير الفني للفريق وقتها ورشحني أيضا أسامة نبيه للانضمام للزمالك لأنه تولى تدريبي لفترة في نادي الاتصالات".

"وقتها تلقيت عروضا من الإنتاج الحربي وبتروجت لكني وقعت للزمالك لمدة 5 سنوات مقابل 550 ألف جنيه حصل عليه نادي كسكادا وكان عمري وقتها 26 عاما في موسم 2011/2012".

"بدأت التحضير مع الفريق وانطلق الدوري ولكني كنت بعيدا عن المباريات لفترة، ثم بدأت أشارك لبعض الدقائق ومع اقتناع حسن شحاتة بقدراتي ومشاركتي في أكثر من لقاء، رحل شحاتة عن تدريب الفريق".

"ثم تولى المهمة جورفان فييرا وبدأت معه فترة إعداد جديدة وكان مقتنع بقدراتي ولعبت الكثير من المباريات الودية، ثم سافر الفريق للمشاركة في بطولة ودية في الكويت ولعبت بشكل طبيعي، ولكن بعد العودة تغيرت معاملته معي لأقصى درجة دون أن أعرف السبب".

"وتفسيري لهذا هو أن بعض المسؤولين في النادي أخبروا فييرا بالاعتماد على مجموعة أسماء من اللاعبين بعينها".

"ورحل أيضا فييرا وجاء بعده حلمي طولان ووقتها اتخذت قرارا بالرحيل عن الزمالك نظرا لجلوسي على مقاعد البدلاء كثيرا، لكنه أقنعني بالبقاء وأدرج اسمي في القائمة الإفريقية وشاركت معه في مباراة واحدة فقط".

الرحيل مع مذبحة ميدو

"رحل طولان وتولى ميدو تدريب الفريق ورفض رحيلي وأخبرني أنه سيشركني في المباريات لكنه لم يفعل ذلك".

"وفي نهاية الموسم قرر ميدو الاستغناء عند 14 لاعبا دفعة واحدة وهي واقعة شهيرة اطلقت عليها الجماهير (مذبحة) قبل انطلاق موسم 2014/2015 وكنت من بينهم".

"أراد الزمالك أن يخرجني للإعارة مقابل الاستغناء عن مستحقاتي المالية لكني رفضت، ثم رحلت بشكل نهائي".

"وقعت مع النادي المصري ثم ذهبت منه للإعارة إلى الاتحاد السكندري وعدت مرة أخرى للفريق البورسعيدي مع حسام حسن ولعبت لفترة قبل أن أتعرض للإصابة وأرحل عن النادي".

"لعبت بعدها مع السكة الحديد ثم مصر للتأمين والآن أنا ألعب مع فريق بنها، لكني غير منتظم مع الفريق وأنا الآن أبلغ من العمر 35 عاما".

أين هو الآن

"أنا لا أحب التعامل بشكل مستمر مع وكلاء اللاعبين وإذا كنت أفعل ذلك لكنت لاعبا في الدوري الممتاز حتى الآن، وهذا سر ابتعادي عن الساحة".

"لدي عمل خاص بي وأمتلك أكاديمية كرة قدم خاصة ومنذ فترة وأنا أحضر الكثير من الدورات التدريبية للحصول على رخصة التدريب".

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